NCIS - New Orleans 3/ Anticipazioni del 21 ottobre: l'ex marito di Tammy è un assassino?

NCIS - New Orleans 3, anticipazioni del 21 ottobre 2017, in prima Tv su Rai 2. L'ex marito della Gregorio viene accusato di omicidio, dopo una truffa da milioni di dollari

NCIS - New Orleans 3, in prima tv su Rai 2

NCIS - NEW ORLEANS 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella seconda serata di oggi, sabato 21 ottobre 2017, Rai 2 trasmetterà un nuovo episodio di NCIS - New Orleans 3, in prima Tv assoluta. Sarà il 18°, dal titolo "Uccidi il drago". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: in seguito ad una rissa in un bar, l'NCIS viene incaricata di gestire il caso e grazie ad un testimone si scopre che una delle persone coinvolte è un Marines. La vittima è il titolare del locale ed ha dei precedenti, ma Loretta (CCH Pounder) nota che ha diverse fratture e lesioni precedenti alla morte. Grazie alle tracce presenti sulla scena del crimine, la squadra risale subito al Sergente John Brossette (Cedric Sanders), un ufficiale dei Marines che risulta membro di un reparto di ricognizione. I segni presenti sulla vittima indicano però a King (Scott Bakula) e Sonja (Shalita Grant) che il sospettato potrebbe aver agito per vendetta oppure in preda ad una forte rabbia. Durante le indagini, LaSalle conclude che Broussette potrebbe essere altamente pericoloso, mentre Sonja crede che qualcosa non quadri. I due agenti scoprono inoltre che la casa che l'ufficiale condivideva con la moglie è vuota, ma riescono ad individuare il Sergente in un altro locale. Nel tentativo di accerchiarlo, King guida la squadra verso il suo arresto e vengono messi ko grazie alla forza brutale del loro avversario. Broussette riesce infatti a fuggire dal posto dopo aver messo fuori combattimento cinque agenti dell'NCIS. Secondo i primi indizi, sembra inoltre che il Sergente sia sulle tracce di Vadim Reznik (Michael Filipowich) per un motivo collegato all'omicidio della prima vittima. Nel frattempo, Pride riceve una chiamata urgente da Hamilton (Steven Weber) e contesta la sua decisione di diminuire la protezione della cittadina, aumentando il pericolo che sta seminando Broussette. I due ovviamente finiscono ancora una volta per parlare della morte di Garcia, dato che King non ha ancora lasciato perdere i dubbi che nutre nei confronti del Sindaco. Ore dopo, Broussette viene individuato dai federali a casa di una terza persona, che aggredisce per capire dove si trovi la moglie. Solo in quel momento il Sergente rivela che qualcuno ha rapito sua moglie e che potrebbe perdere la vita da un momento all'altro. Durante l'interrogatorio, Brousset rivela di aver seguito ogni traccia su Amelia ed è risalito a Reznik ed alla vittima del bar. Convinto dalle sue parole, Pride decide di proseguire le indagini del militare in segreto, ma gli chiede anche di consegnarsi alla Polizia per evitare che i federali intralcino il caso. Dopo aver scoperto che Claudia potrebbe essere a bordo di una nave diretta verso l'estero, la squadra raggiunge il porto per impedire al mezzo di lasciare le acque territoriali. Il leader dell'NCIS ha infatti intuito che la moglie di Broussette è rimasta vittima di un grande giro di affari sulla tratta di esseri umani, ma quando il sospettato viene fermato, si scopre che il suo mezzo è vuoto. Date le resistenze del russo, King decide di agire al di fuori delle regole e minaccia apertamente il criminale, riuscendo ad estorcergli le informazioni che gli servono.

ANTICIPAZIONI DEL 21 OTTOBRE 2017, EPISODIO 18 "UCCIDI IL DRAGO"

Nell'episodio di NCIS - New Orleans 3 di questa sera, la squadra dovrà indagare su un nuovo caso vagamente collegato con il precedente. Durante le indagini sull'omicidio di un titolare di un bar, LaSalle ha infatti menzionato in presenza della partner l'uragano Katrina, uno dei disastri più grandi e terrificanti della storia americana. Data la devastazione dovuta al fenomeno naturale, molte aziende e società no profit hanno deciso di agire in prima linea per aiutare le vittime dell'uragano e ripristinare le zone colpite, riuscendo in molti casi ad ottenere dei fondi. In questo nuovo appuntamento della serie tv, Katrina sarà infatti presente in via indiretta, grazie all'arrivo improvviso dell'ex marito della Gregorio. Sembra che l'uomo sia collegato a Katrina per via di una truffa commessa anni prima, con un giro di soldi milionario. Il motivo per cui l'ex marito della Gregorio ritornerà nella vita della donna riguarda in realtà l'omicidio del figlio di un boss, uno dei trafficanti più potenti del Paese

© Riproduzione Riservata.