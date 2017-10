NON HO SONNO/ Su Rete 4 il film con Stefano Dionisi e Max von Sydow (oggi, 21 ottobre 2017)

Non ho sonno, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 21 ottobre 2017. Nel cast: Stefano Dionisi e Max von Sydow, alla regia Dario Argento. La trama del film nel dettaglio.

21 ottobre 2017 Cinzia Costa

Il film di Dario Argento in seconda serata su Rete 4

NEL CAST STEFANO DIONISI

Il film Non ho sonno va in onda su Rete 4 oggi, sabato 21 ottobre 2017, alle ore 23.25. Una pellicola italiana che è stata diretta nel 2001 da Dario Argento il quale ne ha anche scritto il soggetto e la sceneggiatura assieme a Carlo Lucarelli e Franco Ferrini, prodotta dalla casa cinematografica Medusa Film in collaborazione con la Opera Film. Le musiche della colonna sonora sono state scritte da Goblin, gli effetti speciali sono stati realizzati da Sergio Stivaletti, la scenografia è stata curata da Massimo Antonello Geleng mentre i costumi utilizzati sul set sono stati creati da Susy Mattolini. Nel cast Stefano Dionisi, Max von Sydow, Chiara Caselli, Roberto Zibetti e Paolo Maria Scalondro. Ma vediamo l atrama del film nel dettaglio.

NON HO SONNO, LA TRAMA DEL FILM

Il film è ambientato a Torino, è il 1983. Qui un giovane ragazzo di nome Giacomo Gallo (Stefano Dionisi) si trova suo malgrado a dover assistere all’omicidio di sua madre. Tuttavia Giacomo non riesce a vedere in faccia l’assassino. Il commissario Ulisse Moretti (Max Von Sydow) che si occupa di indagare su questo caso ipotizza che il tutto può essere collegato ad un serial killer di nome Vincenzo de Fabritis, ma quando questi pochi giorni dopo viene trovato morto il caso della mamma di Giacomo Gallo viene chiuso. Trascorsi ora ben diciassette anni da quel giorno, vengono trovate uccise in maniera brutale due prostitute e il commissario Moretti, seppur in pensione a causa di alcune analogie con gli omicidi del passato decide di indagare. Da questo momento si hanno una serie di omicidi successivi che presentano tutti caratteristiche analoghe. Moretti decide di chiamare Giacomo e di indagare insieme a lui per far luce sulla morte della madre seppur avvenuta tanto tempo prima. Inoltre da una serie di indizi che il serial kilelr continua a lanciare sulle scene del crimine, il commissario Moretti sembra avvicinarsi sempre di più alla reale identità del mostro. Tuttavia proprio quando l’investigatore è prossimo a scoprire l’assassino e a far luce su quanto successo in questi anni, muore improvvisamente a causa di un infarto. Tuttavia prima di morire, quest’ultimo riesce a dire a Giacomo quanto ha scoperto. Quest’ultimo inizia le sue personali indagini e viene a conoscenza di strane vicissitudini che in qualche modo lo portano dritto dritto alla verità.

© Riproduzione Riservata.