Nancy Brilli/ La fine della lunga storia con Roy De Vita (Celebration)

Nancy Brilli sarà una degli ospiti più attesi del secondo appuntamento di Celebration, il varietà musicale di Rai 1 che questo sabato sarà dedicato alla rievocazione dei miti del rock

21 ottobre 2017 Redazione

Nancy Brilli a Celebration, primo piano (Archivio)

Nella nuova puntata di Celebration ci sarà come ospite Nancy Brilli. Infatti, lo show musicale dedicato all’amarcord e condotto in diretta da Neri Marcorè e Serena Rossi dall’Auditorium Rai sarà dedicato questa volta al tema “Quelli del Rock” e la 53enne attrice originaria di Roma parteciperà con la sua verve alla “celebrazione” di alcuni dei grandi nomi della scena rock mondiale, grazie anche alla presenza di diverse guest star italiane (tra cui Piero Pelù, Ermal Meta, Enrico Ruggeri, Alex Britti, Paola Turci e altri ancora) che interpreteranno alcune delle canzoni-simbolo del genere musicale che ha rivoluzionato il Novecento.

NANCY BRILLY, LA ROTTURA CON ROY DE VITA

All’ospitata di questo weekend a Celebration, Nancy Brilli arriva sull’onda di un’estate un po’ movimentata, soprattutto a causa del continuo susseguirsi di pettegolezzi attorno alla sua vita sentimentale. Infatti, come è noto, dopo una lunghissima relazione durata quasi 15 anni, l’ex compagna di Massimo Ghini, Luca Manfredi e Ivano Fossati ha deciso di troncare la relazione con Roy De Vita, noto chirurgo plastico col quale la Brilli ha condiviso gran parte della sua vita. La conferma era arrivata dalla stessa attrice che, in una intervista esclusiva concessa al settimanale Chi, ha confermato quanto si mormorava, decidendo di dare la sua versione dei fatti per mettere a tacere le malelingue. In sostanza, la Brilli ha parlato di una decisione “di comune accordo”, spiegando che non ci sono stati di mezzo amanti o litigi: “Io e Roy abbiamo semplicemente deciso di fare un reset” aveva detto in quell’occasione l’attrice capitolina, ribandendo di provare affetto per il suo ex compagno ma di essere serena ora nella inedita veste di single: “Come i terreni a riposo, ora sono a maggese anche io: mi dedicherò a non avere responsabilità, ora” ha chiosato la Brilli che, proprio di recente, è stata "paparazzata" in compagnia dell'ambasciatore del Belize.

IL VIDEO POSTATO SU INSTAGRAM

Da sempre molto attiva sui suoi profili social, Nancy Brilli è tornata a condividere un momento privato con le sue migliaia di follower su Instagram proprio l’altro giorno. Infatti, sul profilo dell’attrice romana (@nancy_brilli_ufficiale) è apparso un breve video nella quale la diretta interessata in realtà non dice nulla ma con occhiali e sciarpa per proteggere la gola, invita tutti a non parlare, mentre in sovrimpressione compare il messaggio “Per oggi: silenzio”. Infatti, la Brilli ha rivelato di avere problemi alla voce e, in vista proprio della partecipazione in qualità di ospite a Celebration, spera di poter recuperare: non a caso, nella didascalia che accompagna la breve clip, “ripostata” varie volte in seguito dai suoi followers, ha anche scritto: “Missione Recupero Voce! Oggi non parlo #20ottobre #voice #lady #attrice #pause #Celebration”, sottolineando dunque anche che il video è stato pubblicato tra una pausa e l’altra delle prove del programma.

