Neri Per Caso/ La recente ospitata a Community su Rai Italia (Celebration)

Ci sarà anche il gruppo dei Neri Per Caso nel ricco parterre di ospiti di Celebration, il nuovo varietà musicale di Rai 1 condotto da Neri Marcorè e Serena Rossi dall'Auditorium Rai

Neri Per Caso, sul palco (Facebook)

Per il secondo appuntamento stagione con Celebration, ci saranno anche i Neri Per Caso: l’oramai longevo complesso salernitano che canta a cappella, e che aveva spopolato soprattutto negli Anni Novanta a seguito di una fortunata esibizione nel corso del Festival di Sanremo nella sezione Giovani, farà parte infatti del parterre di ospiti di questa puntata (assieme a Nancy Brilli e Francesco Pannofino) che sarà dedicata al tributo alla grande musica rock del secolo scorso (“Quelli del Rock”), dopo che sabato scorso era stato dato spazio ai cosiddetti “Re del Pop”. Nonostante in questi anni la loro attività sia continuata incessantemente, per il pubblico televisivo potrebbe essere dunque l’occasione di rivederli esibirsi dal vivo sul piccolo schermo dopo diverso tempo, nonostante qualche sporadica ospitata in altre trasmissioni.

NERI PER CASO E LA RECENTE PARTECIPAZIONE A COMMUNITY

In attesa di tornare in televisione con l’appuntamento di questo sabato che verrà peraltro trasmesso in diretta dalla prestigiosa cornice dell’Auditorium Rai, i Neri Per Caso hanno voluto condividere con i propri fan sui social network proprio l’emozione di riapparire in tv come era accaduto in quel lontano 1994 quando il complesso campano (che, nel frattempo, si è ridotto a soli cinque elementi) sorprese tutti al Festival della Canzone Italiana col brano “Le ragazze”: infatti, sulla loro pagina Facebook ufficiale, i Neri Per Caso, reduci dalla partecipazione al Bufala Fest che si è tenuto a Napoli, hanno pubblicato uno scatto direttamente dagli studi Rai, condividendo un momento delle prove in vista della loro recente ospitata a Community, il programma in onda su Rai Italia che è stato registrato e poi mandato in onda lo scorso 17 ottobre; e nel post c’era scritto: “Amici in giro per il mondo, eccoci nello studio di Community in cui ci racconteremo un po’ e canteremo qualche canzone”.

GLI ESORDI E IL SUCCESSO

La storia dei Neri Per Caso comincia a Salerno all’inizio degli Anni Novanta, anche se agli esordi il gruppo si chiamava CRECASON (dalle iniziali dei cognomi di alcuni componenti del nucleo originario), prima che il nome definitivo fosse scelto da Claudio Mattone al termine di un’esibizione romana nel corso della quale vestivano tutti di nero. Dopo essersi esibiti in alcuni locali della cittadina campana, i Neri Per Caso ottennero un’improvvisa popolarità partecipando a Sanremo Giovani 1994 col brano “Donne di zucchero”, apripista del brano “Le ragazze” col quale l’anno successivo invece trionferanno tra i big del 45esimo Festival. L’omonimo disco che conteneva quella hit riuscì a conquistare ben sei Dischi di Platino e permise ai Neri Per Caso di realizzare ben altri sette album nel corso dei successivi sette anni, forti di un discreto consenso da parte del pubblico. Negli Anni Duemila, invece, la loro fama si è un po’ appannata ma hanno comunque continuato a girare l’Italia, pubblicando anche ben due antologie dei loro successi e concedendosi una lunga pausa dopo il 2010, interrotta nel 2016 dalla pubblicazione di un nuovo lp, “Neri Per Caso 2.0”.

