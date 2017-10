Nicoletta Larini e Stefano Bettarini/ Il cambio di look della 23enne divide i followers (Verissimo)

Nicoletta Larini, la nuova "fiamma" dell'ex calciatore Stefano Bettarini, sarà con il suo compagno protagonista del nuovo appuntamento con Verissimo, il talk show di Silvia Toffanin

Nicoletta Larini, assieme a Stefano Bettarini (Archivio)

Nel corso della prossima puntata di Verissimo (in onda sabato alle ore 16.10 su Canale 5), il rotocalco condotto da Silvia Toffanin, i riflettori saranno puntati su un’ospite davvero speciale: infatti, nell’oramai storico salotto televisivo del sabato pomeriggio sarà presente Nicoletta Larini, vale a dire la nuova fidanzata dell’ex calciatore e oramai diventato showman televisivo Stefano Bettarini: quest’ultimo interverrà in prima persona durante la trasmissione proprio per presentarla al pubblico e raccontare alla Toffanin alcuni dettagli della sua storia con la 23enne, divenuta oramai da un po’ di tempo di dominio pubblico. Non a caso, dopo tante indiscrezioni e rumors, la coppia VIP pare oramai essere una delle più ricercate, tanto da monopolizzare praticamente ogni settimana i principali magazine rosa e i siti dedicati al gossip.

IL RECENTE CAMBIO DI LOOK

E proprio nelle ultime ore, in attesa di fare il suo “esordio” ufficiale in televisione nello studio di Verissimo e accompagnata daStefano Bettarini, l suo nuovo fidanzato, Nicoletta Larini ha deciso di stupire non solamente i suoi fan ma anche il proprio uomo e, utilizzando gli oramai onnipresenti social network, qualche giorni fo ha prima annunciato e successivamente mostrato il suo cambio di look. La 23enne fashion designer e stylist ha infatti abbandonato quel biondo platino che, negli ultimi mesi, era diventato un po’ il suo segno distintivo e sulla sua seguitissima pagina Instagram (@nicolettalarini) ha condiviso uno scatto in cui appare con un nuovo taglio ma soprattutto mora. “Brown, changes, hair” ha scritto nella brevissima didascalia che accompagnava il selfie, scatenando una ridda di commenti tra i suoi followers, equamente divisi tra coloro che apprezzavano il cambio drastico e chi invece rimpiangeva il vecchio look. Ad ogni modo, non pare esserci alcun dubbio che il suo 45enne compagno abbia apprezzato questa “remise en forme”.

NICOLETTA LARINI: "VOGLIO UNA FAMIGLIA CON STEFANO BETTARINI"

Nonostante l’ufficializzazione della relazione con Stefano Bettarini sia arrivata sul finire dell’estate, anche a seguito di un’intervista rilasciata in esclusiva al settimanale Chi, Nicoletta Larini è già tornata varie volte sulla storia che sta vivendo con l’ex marito di Simona Ventura, nonché un uomo che ha 22 anni in più di lei. Ad ogni modo, la fashion designer non pare risentirne e, anzi, ha colto anche di buon grado le parole di Bettarini quando ha giurato di volere anche un figlio da lei, dichiarandosi pronto a diventare nuovamente padre. Insomma, la Larini è riuscita a far dire addio all’ex calciatore alla sua carriera di impenitente latin lover? Di certo c’è che la ragazza ha già conosciuto i due figli di Bettarini e con loro pare esserci un grande feeling: inoltre, il diretto interessato, dal canto suo, ha sempre ribadito di non patire affatto la differenza di età e, mostrandosi determinato come in ogni intervista che ha rilasciato di recente, ha detto anche di sentirsi oramai pronto per costruire una nuova famiglia assieme alla sua Nicoletta.

