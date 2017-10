Oroscopo di oggi 21 ottobre 2017: le previsioni di Paolo Fox

Oroscopo di Paolo Fox di oggi a LatteMiele: quali saranno le previsioni del 21 ottobre 2017? Scopriamo i segni in difficoltà e quelli in crescita. Cosa ci sveleranno le stelle?

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 21 OTTOBRE 2017

E' ora il momento di andare ad analizzare segno per segno l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Partiamo con quanto detto nella rubrica Latte e Stelle sui Gemelli e la Bilancia. I Gemelli devono darsi da fare se vogliono parlare con una persona piacevole. Questa è una bella giornata ma ci sono delle piccole difficoltà in amore. Si deve cercare di porre rimedio soprattutto se c'è stata una separazione nel passato. ?Fine settimana emotivo per i Bilancia. Bisogna prendere un po' tutto di petto. Si è una persona che cerca di rispettare gli altri, apparentemente si sembra attratti da persone che sono tranquille ma invece piacciono i contrasti. Sembra che si cerchi l'uomo e la donna che sono sempre attenti ai particolari ma in realtà ci si affida sempre a persone non affidabili e che non possono dare delle garanzie. Attenzione a ritrovarsi in un vortice di situazioni sbagliate per colpa di qualcuno.

SEGNI IN DIFFICOLTÀ

Partiamo dai segni in difficoltà per quanto riguarda l'oroscopo di oggi, sabato 21 ottobre 2017, e lo facciamo andando a guardare quanto raccontato da Paolo Fox a LatteMiele. Il Capricorno è in un momento difficile da accettare, una settimana sbandata ha portato a stanchezza e appesantimento. Al momento non ci si sente liberi da pressioni che in passato sono diventate assai difficili da accettare. Il Leone vive un sabato molto agitato e senza la possibilità di vie di fuga. Qualcuno ha offeso la dignità del segno e non ci si sente di rispondere o accettare la situazione. Sarà comunque la giornata giusta per affrontare diversi problemi legati all'amore con un partner che a volte è anche fin troppo esigente. L'importante è comunque cercare di far quadrare le cose per rialzarsi dopo un periodo che è stato davvero troppo difficile da accettare. Di certo se si frequentano le persone giuste le cose saranno più facili.

CHI SALE E CHI SCENDE

Andiamo a vedere chi scende e chi sale nell'oroscopo di Paolo Fox sull'emittente radiofonica LatteMiele. E' una giornata di recupero, seppur lento, per il segno zodiacale del Sagittario. Questi sta vivendo tante piccole preoccupazioni soprattutto dal punto di vista pratico che non si riesce a mettere tutti i cocci in maniera semplice ed efficace insieme. Forse è il caso di trovare la via per essere più sereni ed organizzare la vita con razionalità. Il Capricorno ha vissuto una settimana davvero difficile, toccando un punto così basso che è difficile scendere ancora. Bisogna però stare attenti perché gli errori sono sempre dietro l'angolo e a volte si rischia di peggiorare, invece che migliorare, la situazione con scelte affrettate e senza senso. Ora è il momento di guardarsi un attimo allo specchio, riflettere e poi ripartire. Di certo se c'è qualcuno vicino che aiuta il percorso può essere più facile da affrontare.

