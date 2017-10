PAOLA TURCI/ Docente di musica ad Amici? (Celebration)

La cantautrice romana Paola Turci questa sera sarà ospite nella seconda puntata dello show musicale Celebration in onda questa sera sulle frequenze di Rai 1.

21 ottobre 2017 Francesca Pasquale

Paola Turci a Celebration

QUEL FESTIVAL DEL 1989

Nella seconda puntata dello show musicale Celebration anche la cantautrice romana Paola Turci. Una eccezionale artista da quasi trent’anni sulla cresta dell’onda esplosa nel Festival di Sanremo giovani con il brano Bambini che peraltro gli permise di portare a casa anche il prestigioso Premio della Critica. A tal proposito la Turci in una recente intervista rilasciata nel corso di una sua ospitata a Domenica Live da Barbara D’Urso oltre a parlare del suo drammatico incidente automobilistico sulla Salerno – Reggio Calabria, ha anche svelato un gustoso retroscena sul Festival di Sanremo del 1989 evidenziando che le era stato proposto di interpretare Almeno tu nell’Universo: “Se è vero che che mi proposero di cantare Almeno tu nell’universo e io rifiutai? Sì, io avevo già registrato Bambini, che poi vinse il Festival di Sanremo quell’anno (1989, primo posto nella sezione Emergenti). Quando seppi che l’avrebbe cantata Mia Martini andai alle prove e furono lacrime di emozione. Abbiamo poi vinto il Premio della Critica insieme”.

PAOLA TURCI NEL CORPO DOCENTE DI AMICI?

Stando alle notizie che stanno rimbalzando in queste ore, Paola Turci dovrebbe entrare a far parte della famiglia del talent Amici, naturalmente nei panni di insegnante di canto. Sarà lei la principale novità di questa edizione assieme a Giusy Ferreri a sua volta insegnante di canto. In attesa di avere conferme in tale senso, vi segnaliamo che sta per partire l’Instore Tour per Il secondo cuore new edition che vedrà la cantante romana partire il prossimo 27 ottobre proprio dalla sua Roma e per la precisione presso la Discoteca Laziale di via Giovanni Giolitti alle ore 18,00. Il 28 ottobre sarà quindi a Firenze presso la Feltrinelli Red, il 29 si sposterà a Torino presso Media World di cc Lingotto, il 30 ottobre a Milano presso l’Eataly Smeraldo di piazza XXV aprile, il 31 ottobre sarà la volta di Bologna presso la Feltrinelli di piazza Ravegnana, il 1 novembre a Verona presso la Media World di cc Porte dell’Adige ed il 2 novembre a Napoli presso la Feltrinelli di Piazza dei Martiri.

