PAOLO RUFFINI/ "Oggi ci sentiamo tutti più fighetti e intelligenti" (Verissimo)

L’attore e conduttore televisivo Paolo Ruffini è ospite della nuova puntata del rotocalco Verissimo condotto da Silvia Toffanin sulle frequenze di Canale 5.

21 ottobre 2017 Francesca Pasquale

Paolo Ruffini a Verissimo

CONTINUA IL SUCCESSO DI COLORADO

A Verissimo sono attesi tantissimi ospiti d’eccezione tra cui l’attore, comico e conduttore televisivo Paolo Ruffini confermato alla guida del programma cabarettistico Colorado con le new entry Federica Nargi e Scintilla. A proposito di Colorado, in una recente intervista riportata dal portale Gioia, Ruffini ha parlato della trasmissione ed in particolare ha risposto sulla costatazione che Zelig abbia chiuso i battenti mentre Colorado continua ad essere proposto: “Non voglio entrare in merito della polemica. Dico solo che la comicità attraversa a volte dei momenti molto bui. Oggi per esempio ci sentiamo tutti più fighetti e intelligenti ma in realtà abbiamo solo voglia di salire su un ottovolante. Lo stesso ritorno alla comicità di taglio più demenziale è dovuta al fatto che, da qualche tempo, il genere spopola negli Usa. Così, noi, da bravi esterofili lo abbiamo riabilitato... in realtà esiste (e funziona) da anni in Italia”.

PAOLO RUFFINI, IN FORSE LA TERZA STAGIONE DI ECCEZIONALE VERAMENTE

Nella stessa intervista si è parlato anche del talent di La7, Eccezionale Veramente che ha visto Paolo Ruffini nelle vesti di giudice. Un format che non ha ottenuto uno straordinario riscontro da parte del pubblico per cui la terza eventuale stagione risulta ancora in dubbio. Sul format, Ruffini ha rimarcato: “In realtà Eccezionale veramente vanta uno zoccolo duro di persone che lo segue. Inoltre, se avesse fatto il 15% su La7, sarebbe stato non dico sbagliato ma sicuramente un miracolo inaspettato: il programma affronta la comicità da un altro punto di vista, con personaggi e ospiti particolari. L'anno scorso per esempio c'era Pupi Avati e non mi aspetto che si facciano 6 milioni di spettatori. Esistono dei prodotti che sono indirizzati a target precisi. Eccezionale veramente ha avuto una collocazione particolare, su un canale che editorialmente sta cambiando pelle, ma credo abbia trovato una sua nicchia e una sua ragion d'essere”.

© Riproduzione Riservata.