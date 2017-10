PIERO PELÙ/ "Cari Elio e le Storie Tese non dovete sciogliervi!" (Celebration)

Il rocker toscano Piero Pelù ospite questa sera nella terza puntata di Celebration, lo show musicale condotto su Rai 1 da Neri Marcorè e Serena Rossi.

21 ottobre 2017 Francesca Pasquale

Piero Pelù a Celebration

IL LEADER DEI LITFIBA OSPITE SU RAI 1

Anche Piero Pelù nella terza puntata dello show musicale Celebration in onda su Rai 1 per la conduzione di Neri Marcorè e Serena Rossi e dedicato alla celebrazione di artisti che hanno reso grande il rock. Piero Pelù è uno dei massimi esponenti italiani di rock a cui probabilmente verranno affidati un paio di pezzi storici da interpretare a proprio modo. Tra l’altro il leader dei Litfiba ha voluto condividere l’invito ricevuto per prendere parte al programma scrivendo un divertente post sui social nel quale si legge: “Me ne stavo tranquillo a smadonnare attorno alle mie Alfa che mi chiama Ernesto Assante: con Gino (Castaldo), Serena (Rossi) e Neri(Marcorè) stiamo facendo un programma tutto sulla Musica su Rai1 in prima serata il sabato alle 21; tu non puoi mancare! Come si chiama? CELEBRATION. Come il pezzo della PFM? Si. Si suona live? Si. Aaazzz...devo sentire se i BANDIDOS ci sono. Li chiamo e ci sono. Accetto”.

PIERO PELU', L’ACCORATO APPELLO ALLA BAND ELIO E LE STORIE TESE

Piero Pelù in questi giorni ha voluto pubblicare sui social un lungo post per invitare la storica band Elio e le Storie tese a rivedere la decisione di sciogliersi. Pelù dopo aver saputo che l’ultimo concerto sarà in programma il 19 dicembre a Milano ha così scritto: “Cari Elio e le Storie Tese ho letto la notizia che vorreste sciogliervi. Superato il primo senso di sgomento ho pensato nell'ordine a queste cose: 1-non ci voglio credere, 2-era nell'aria, 3-è marketing geniale. Poi ho letto alcune delle vostre sempre logiche motivazioni: perché siamo fuori dal tempo , il mondo ormai è in mano ai rapper ai blogger, agli influenze.. Penso che sia in parte vero ma credo anche che vi sbagliate, il mondo è di chi è disposto a lottare per guadagnarsi il suo posto al sole anch'io lo faccio da molto tempo e trovo la sfida sempre più avvincente e creativa. I rapper hanno sicuramente un grosso vantaggio, sanno e vogliono collaborare tra di loro. Il 19 dicembre mi autoinvito sul palco con voi ma poi sarebbe cosa veramente buona e giusta pensare ad un progetto discografico/tour insieme perché dagli stimoli reciproci nascerebbero musiche nuove, impensabili ed imprevedibili, proprio come è sempre piaciuto fare a voi! Ci state?”.

