Pan – Viaggio sull'isola che non c'è/ Su Italia 1 il film con Levi Miller (oggi, 21 ottobre 2017)

Pan - Viaggio sull'isola che non c’è, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 21 ottobre 2017. Nel cast: Levi Miller e Hugh Jackman, alla regia Joe Wright. La trama del film nel dettaglio.

21 ottobre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Italia 1

NEL CAST LEVI MILLER E HUGH JACKMAN

Pan - Viaggio sull'isola che non c'è va in onda su Italia 1 oggi, sabato 21 ottobre 2017, alle ore 21.10. Una pellicola tra avventura e fantasy che è stata realizzata nel 2015 dalla casa cinematografica Warner Bros Pictures in collaborazione con la RatPac - Dune Entertainment, la Berlanti Productions e la Moving Picture Company. La regia è di Joe Wright con soggetto ovviamente tratto dal noto romanzo di J.M. Barrie mentre l’adattamento della sceneggiatura è stato preso in carico da Jason Fuchs. Le musiche della colonna sonora sono state composte da John Powell, i costumi sono stati confezionati da Jacqueline Duran e la scenografia è frutto del lavoro di Aline Bonetto. Nel cast figurano Levi Miller, Hugh Jackman, Rooney Mara, Garrett Hedlund, Lewis MacDougall e Amanda Seyfried. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

PAN - VIAGGIO SULL'ISOLA CHE NON C’È, LA TRAMA DEL FILM

Peter è un ragazzino di dodici anni, molto sveglio ma che possiede anche un'indole piuttosto ribelle. Peter ha sempre vissuto a Londra all'interno di un triste e malinconico orfanotrofio e dove non è stato mai ben voluto proprio per la sua stravaganza e singolarità. Una notte però, Peter Pan si è ritrovato trasportato via da quel terribile posto dove ha sempre vissuto per ritrovarsi all'interno di quello che può essere considerato un mondo magico e fantastico. Qui vivono pirati, fate e guerrieri. Questo posto meraviglioso si chiama Neverland. Qui, giorno dopo giorno inizia a vivere una serie di avventure meravigliose e allo stesso tempo straordinarie, si trova anche a combattere e ad affrontare un pericolo dietro l'altro. Il suo obiettivo sarà quello di cercare di scoprire e svelare quella che è l'identità di sua madre da cui tempo addietro era stato abbandonato all'interno dell'orfanotrofio ma soprattutto come mai proprio a lui era toccata la sorte di essere in qualche modo catapultato in quel magnifico mondo fantastico. Da subito Peter si trova a dover affrontare il malvagio e spietato pirata Barbanera che semina morte e distruzione nella magnifica Neverland e che proprio Peter avrà l'onere e l'onore di sconfiggere. Al suo fianco ci saranno la guerriera Giglio Tigrato nonché un nuovo ed inseparabile amico di Peter, James Hook i quali insieme formeranno una magnifica e coraggiosa squadra che darà filo da torcere al pirata Barbanera. Grazie al loro aiuto Peter potrà sconfiggere per sempre il cattivo pirata e questa importante vittoria lo porterà a diventare il popolare eroe che è da sempre conosciuto come Peter Pan.

