RIKI/ Riccardo Marcuzzo alla conquista della scena con ‘Mania’ (Verissimo)

Il giovane cantante milanese Riccardo Marcuzzo, Riki, è ospite della nuova puntata del rotocalco Verissimo condotto da Silvia Toffanin sulle frequenze di Canale 5.

21 ottobre 2017 Francesca Pasquale

Riki a Verissimo

PERDO LE PAROLE, TRIPLO PLATINO

Il cantante Riccardo Marcuzzo meglio conosciuto dai propri fan con il nome d’arte di Riki sarà presente questo pomeriggio nel salotto televisivo di Verissimo condotto dalla padrona di casa Silvia Toffanin. Un’ospitata che sarà l’occasione adatta per conoscere maggiormente le emozioni provate in questi ultimi mesi in cui è stato grande protagonista della scena musicale italiana con l’album d’esordio Perdo le parole che ha ottenuto la certificazione di triplo disco di platino diventando per il momento il più venduto in Italia in questo 2017. Una enorme soddisfazione che ha dato maggior spinta al giovane interprete milanese che ora sta per conquistare nuovamente il pubblico con l’album Mania anticipato dal singolo Se parlassero di noi, che si candida seriamente a diventare uno dei fenomeni musicali dei prossimi mesi. Insomma, se è vero che il buongiorno si vede dal mattino, per Riki c’è un futuro decisamente luminoso ad attenderlo.

RIKI, UN LAVORO CURATO A 360 GRADI

In una recente intervista rilasciata al quotidiano La Stampa, Riki ha voluto parlare del suo nuovo album Mania enfatizzandone le differenze rispetto al precedente (pezzi meno dance) e del fatto di essersi occupato in prima persona del social marketing e della grafica. Queste le parole dell’artista: “In Mania ci sono dodici pezzi a cui ho lavorato giorno e notte e il tema principale è l’amore nelle sue diverse sfumature: la passione, la separazione, l’incoraggiamento, il tradimento.. Oggi la mia scrittura è più matura rispetto a Perdo le parole e gli arrangiamenti sono curati, il suono forse più cupo ma perfetto per delle ballad che avevo scritto e non potevano rimanere rinchiuse per troppo tempo”.

