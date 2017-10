Raffaello Tonon Vs Luca Onestini/ Lo scherzo della torta non va giù al gieffino: la guerra si avvicina?

Raffaello Tonon è stanco di subire gli scherzi di Luca Onestini che continua a fare quello che vuole tanto da usare la panna della sua torta di compleanno per colpire ancora.

21 ottobre 2017 Hedda Hopper

Raffaello Tonon, Grande Fratello Vip 2017

Nonnismo o semplici scherzi tra ragazzi? La situazione al Grande Fratello Vip 2017 secondo alcuni sta proprio precipitando e non per via delle bestemmie, vere o presunte che siano, ma per quello che sta succedendo a Raffaello Tonon. L'ex gieffino è tornato nella casa di Cinecittà ma dall'altra parte della barricata ha trovato Luca Onestini. L'ex tronista di Uomini e donne ha preso di mira Tonon iniziando a fargli una serie di scherzi che già nei giorni scorsi hanno portato ad uno scontro diretto. I due si sono trovati a discuetere proprio per via dell'accanimento di Onestini ai danni del gieffino che non certo ha problemi a rispondere a tono o dire le cose come stanno. Il primo avvertimento è caduto nel vuoto visto che non solo Luca Onestini ha continuato a fare il suo gioco ma ieri ha trovato anche Lorenzo Flaherty pronto ad aiutarlo e sostenerlo nel suo nuovo scherzo.

LO SCHERZO DELLA TORTA

Proprio in occasione del compleanno di Tonon, Luca Onestini ha deciso di rubargli la scena agendo proprio al momento delle candeline. I gieffini hanno intonato la fatidica canzone per fare i loro auguri al loro coinquilino ma proprio dopo aver spento le candeline, Tonon si è visto arrivare in faccia la panna della torta. Questo non è l'unico scherzo che ha subito in questa prima di settimana che ha passato in casa e i suoi fan sui social gridano già all'esagerazione e al nonnismo. Ma è davvero così o si sta solo esasperando la voglia di divertimento che pervade la casa e, soprattutto, alcuni giovani della casa? Al momento Tonon ha lasciato correre ma le discussioni potrebbero arrivare in queste ultime ore prima della diretta di lunedì e solo a loro esamineremo quello che è successo e succederà.

