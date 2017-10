Robert Pattinson e FKA Twigs: la storia non è ancora finita, i dettagli

Robert Pattinson e FKA Twigs: la storia non è ancora finita, secondo le dichiarazioni di alcuni amici della coppia. Da diversi mesi però l'attore e la cantante sono ai ferri corti.

21 ottobre 2017

Robert Pattinson e FKA hanno smesso di frequentarsi già da qualche mese, anche se per il momento manca la conferma ufficiale riguardo la loro rottura. La coppia aveva iniziato a frequentarsi nell'agosto del 2014 grazie ad una conoscenza comune e da allora era diventata inseparabile. Solo pochi mesi dopo, nell'aprile del 2015, l'attore aveva chiesto alla cantante di sposarlo e le aveva regalato uno stupendo anello di diamanti da 150 mila dollari. Tale proposta di matrimonio però non si è mai concretizzata. L'ultima apparizione pubblica della coppia risale al Festival di Cannes, durante il quale sono apparsi mano nella mano sul red carpet ma da allora le voci di crisi si sono velocemente diffuse tra i social network e i programmi televisivi d'oltreoceano, dove lo stesso Robert Pattinson ha dato una parziale conferma di un rapporto non più idilliaco.

È davvero finita tra Robert Pattinson e FKA Twings

Fin dalla scorsa primavera, alcune fonti vicine a Robert Pattinson e FKA Twings hanno espresso delle perplessità su una relazione già problematica, soprattutto a causa dei numerosi impegni lavorativi di entrambi. Secondo quanto riportato qualche mese fa a E! da una fonte vicina alla coppia: "Le loro agende sono state di grande ostacolo al loro legame. Hanno comprato una casa insieme, ma semplicemente non funzionava tra loro e lei se n’è andata". A confermare, anche se solo parzialmente, questa crisi, ci aveva pensato del resto lo stesso 'vampiro' nel corso di un'intervista di Howard Stern. Alla domanda "siete ancora findazati?" l'attore aveva infatti freddato tutti con il suo "più o meno". Dopo tali parole, diversi amici vicini a Pattinson e FKA Twings si erano espressi, esprimendosi in maniera contrastante sui sentimenti di entrambi: ha detta di alcuni, i due si amano ancora e potrebbero tornare insieme, per altri invece: Lui si sente già single. Sono ormai mesi che ci sono tensioni con Fka e hanno preso le distanze. Hanno davvero provato di tutto per farla funzionare". In questi problemi non dovrebbe avere avuto un ruolo determinante Katy Perry: sebbene la cantante sia una cara amica di Pattinson e lo senta di frequente, lei continua a dichiararsi single e a concentrarsi completamente nella sua carriera.

