SERENA ROSSI / L’attrice: “Il successo? Tutto merito della maternità” (Celebration)

L’attrice napoletana Serena Rossi questa sera condurrà su Rai 1 il secondo appuntamento di Celebration dedicato alla grande musica rock con tantissimi ospiti d’eccezione.

21 ottobre 2017 Francesca Pasquale

Serena Rossi

AI BOTTEGHINI CON “AMMORE E MALAVITA”

La brava e bella Serena Rossi tra poche ore sarà nuovamente protagonista della prima serata di Rai 1 conducendo la seconda puntata della trasmissione Celebration. Un appuntamento che sarà dedicato alle più grandi canzoni della storia del rock con la presenza di tantissimi artisti italiani ma non solo. Dunque per l’attrice napoletana è un momento d’oro anche dal punto di vista professionale. Infatti, in questi giorni sta riscuotendo enorme successo ai botteghini il film dei Manetti Bros, Ammore e Malavita, di cui è tra i principali interpreti assieme a Claudia Gerini e Giampaolo Morelli. Proprio in queste ore Serena Rossi ha voluto ricordare, pubblicando un post sui social, ai propri fan l’appuntamento al cinema con questa divertente pellicola regalando una bellissima foto che al ritrae in un momento di relax sul set. Nel post si legge: ”Sul set di #AmmoreEMalavita è successo di tutto! Abbiamo riso come matti nelle situazioni più improbabili e questo pizzico di sana follia si percepisce anche nel film. Non trovate? #AmmoreEMalavita vi aspetta al cinema anche questo week-end!”. Clicca qui per vedere la foto.

LA MATERNITÀ IL SEGRETO DEL SUO SUCCESSO

In una recente intervista rilasciata al quotidiano La Stampa, Serena Rossi ha parlato del momento particolarmente felice che sta vivendo nella sfera professionale rivelando un piccolo ma significativo segreto: “Sta succedendo tanto e tutto insieme. Credo sinceramente che sia stata la maternità a darmi tanta fortuna. Da quando io e Davide De Venuto, abbiamo Diego tutto ha preso un grande slancio. E pensi che compirà un anno durante l’ultima puntata dello show”. Quindi ha parlato di come il sogno di lavorare nel mondo dello spettacolo sia diventato realtà svelando di essere un figlia d’arte: “Il sogno che è diventato mestiere. E tutto quello che faccio mi sembra la cosa più bella del mondo. Certo, un anno magico. Mi vedo ancora piccola con i miei genitori sul divano di casa a guardare lo show del sabato sera. Ora sarò lì a cantare, condurre, magari ballare. Mio nonno scriveva canzoni per le sceneggiate di Mario Merola, mamma e papà hanno una compagnia amatoriale musicale, mia sorella è capo gruppo comparse e ha fatto la mia controfigura durante il film dei Manetti perchè io ero incinta”.

