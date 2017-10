Scemo & più scemo/ Su Italia 1 il film con Jim Carrey e Jeff Daniels (oggi, 21 ottobre 2017)

Scemo & più scemo, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 21 ottobre 2017. Nel cast: Jim Carrey e Jeff Daniels, alla regia Peter Farrelly. La trama del film nel dettaglio.

21 ottobre 2017 Cinzia Costa

Il film nel primo pomeriggio di Italia 1

NEL CAST JIM CARREY

Scemo & Più scemo va in onda su Italia 1 oggi, sabato 21 ottobre 2017, alle ore 14.20. La pellicola comica del 1995, il cui titolo originale è "Dumb and Dumber", è stata diretta dal regista Peter Farrelly il quale ha anche dato il proprio contributo per la stesura del soggetto e della sceneggiatura assieme a Bobby Farrelly e Benett Yellin. È stata prodotta dalla Motion Picture Corporation of America in collaborazione con la New Line Cinema, le musiche della colonna sonora portano la firma di Todd Rundgren, i costumi indossati dagli attori sono stati disegnati da Mary Zophres e la scenografia è stata creata da Bradford Johnson. Nel cast Jim Carrey, Jeff Daniels, Lauren Holly e Charles Rocket. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SCEMO & PIÙ SCEMO, LA TRAMA DEL FILM COMICO

Lloyd Christmas (Jim Carrey) lavora come autista di limousine ma è un tipo molto particolare, una sorta di stupido bamboccione. Abita nello stesso appartamento con il suo migliore amico Harry Dunne (Jeff Daniels) che lavora come dog sitter portando a spasso i cani all’interno di un furgone alquanto bizzarro. Grazie al suo lavoro Lloyd spesso incontra nuove persone, ma una in particolare desta il suo interesse. Si tratta di una bellissima ed affascinante ragazza di nome Mary Swanson (Lauren Holly) di cui si innamora immediatamente e che Lloyd dovrà accompagnare all’aeroporto. Mary però dimentica all’interno della limousine una valigetta che prontamente Lloyd cerca di restituire anche se del tutto invano. All’interno della valigetta vi sono i soldi che Mary avrebbe dovuto usare come riscatto per liberare il marito Bobby. Ed infatti, quando i sequestratori notano che la valigetta è finita nelle mani di Lloyd e Harry, tentano in tutti i modi di bloccarli, ma questi riescono a scappare e si mettono sulle tracce di Mary che nel frattempo è volata ad Aspen. Qui però nella speranza di incontrare Mary combinano un disastro dietro l’altro finendo peraltro tutti i soldi che avevano a disposizione e continuando ad ignorare l’indirizzo di Mary. Tuttavia dopo un po’ i due si rendono conto che nella valigetta ci sono un mucchio di soldi, iniziano allora a sperperarli. Un giorno incontrano Mary ad una festa e cercano di avvicinarla per restituirle la valigetta. Tuttavia arriva uno dei sequestratori e scoperta la valigetta oramai vuota ha intenzione di uccidere tutti. Per fortuna interviene un agente dell’FBI che salva Lloyd e Harry. A questo punto finalmente anche Mary può riabbracciare l’adorato marito Bobby anche se di fronte a questa scena Lloyd rimane assai deluso.

