Scintilla/ Gianluca Fubelli, da Colorado alla fidanzata Elena Morali (Verissimo)

Scintilla, Gianluca Fubelli a Verissimo da Silvia Toffanin: dalla fidanzata ufficiale Elena Morali, al prossimo impegno in televisione con Colorado in partenza su Italia 1.

21 ottobre 2017 Valentina Gambino

Scintilla a Verissimo

Gianluca Fubelli è meglio noto solo con il nome di Scintilla a Verissimo. Il paffuto comico di Colorado, sarà oggi pomeriggio tra gli ospiti del salotto del sabato di Silvia Toffanin. Verissimo quindi, avrà modo di sorridere con il comico e fidanzato di Elena Morali. Tra i due, la relazione d'amore procede davvero a gonfie vele e proprio durante Pomeriggio 5 con Barbara d'Urso, la coppia ha ufficializzato l'amore con la consegna di un anello. Entrambi, fanno parte del cast fisso di Colorado e la trasmissione è stata proprio galeotta. Lo scorso marzo, la coppia ospite della ruspante conduttrice napoletana, ha avuto modo di allietare il pubblico da casa, con una dichiarazione d'amore con i fiocchi: "Ce l'ho qua, ce l'ho qua... Mi aspettavo di darglielo in un maniera un po' più isolata, in un modo un po' più privato...", afferma Scintilla riferendosi all'anello. Poi è partito anche il filmato con lui in gioielleria alle prese con l'acquisto del brillocco da potere regalare alla fidanzata. Di seguito, la dichiarazione vera e propria: "Elena Morali, questo anello, scelto da te, è per ricordarti che ti amo, che sei divertente, che sei simpatica e che tutto può cambiare ma non oggi! La direzione che stiamo prendendo è questa, se ci ripensi, me lo ridai!".

Scintilla a Verissimo, la storia con Elena Morali

Scintilla ospite di Verissimo, sicuramente avrà modo di parlare sia del lavoro ma anche della sua relazione d'amore con l'ex Pupa. L'ufficializzazione del rapporto amoroso tra i due, era arrivata proprio da Elena Morali lo scorso gennaio quando, in lizza per sbarcare all'Isola dei Famosi aveva dichiarato di aver messo la testa a posto tra le braccia di Scintilla: "Da più di un anno sono fidanzata con il mio cicciottino, Gianluca Fubelli di Colorado, però siamo amici da più di sette anni. Ci conosciamo da un po'. Com'è nato tutto? Lui era fidanzato ed anche io. Poi abbiamo iniziato a fare degli sketch insieme, un giorno mi ha dato un bacio a stampo e ho detto 'Ah, è bello, ci sta, mi piace'". Tra i due, il riservato della coppia pare essere proprio Scintilla anche se non è molto geloso. Elena invece è molto espansiva e non ha alcun problema ad esibirsi sui social. Tra di loro inoltre, ben 17 anni di differenza ma questo, almeno attualmente non sembra essere un problema. Il comico intervistato da Silvia Toffanin, porterà in studio come sempre tanto buonumore e moltissime risate.

Torna Colorado, gli impegni del comico

Questa estate poi, tra le pagine di "Nuovo TV" anche la probabile proposta di nozze. Scintilla sposa la bella Elena Morali? Questa sarà senza ombra di dubbio una delle domande che Silvia Toffanin proporrà al comico durante la sua intervista negli studi di Verissimo. Ed infatti, lo scorso settembre l'amata coppia di Colorado è finita tra le pagine del noto settimanale: "Sto facendo del mio meglio, mi piacerebbe che perdesse almeno dieci chili. Ci sposeremo nel 2018, però dovrà bruciare il girovita", aveva confessato lei. La Morali poi, ha dichiarato di essersi innamorata del comico anche per i "rotolini" ma vederlo in forma non sarebbe male: "Ha perso già dieci chili negli ultimi mesi. Io insisto solo per il suo bene e per la sua salute". Nuovamente impegnati con Colorado, la showgirl aveva anche confessato il suo nuovo ruolo, sempre al fianco di Scintilla ma anche qualcosa in più: "Avrò più di un ruolo. Per il momento, però, posso solo confermare che il nostro duo comico esiste ancora, il resto sarà una sorpresa". Gianluca Fubelli questo pomeriggio, parlerà sicuramente anche di Colorado e dei nuovi ruoli in cantiere per lui e la fidanzata. L'appuntamento con Scintilla è quindi rinnovato per questo pomeriggio a Verissimo.

