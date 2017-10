THE REACH – CACCIA ALL'UOMO/ Su Rai 4 il film con Michael Douglas (oggi, 21 ottobre 2017)

The Reach – Caccia all'uomo, il film in onda su Rai 4 oggi, sabato 21 ottobre 2017. Nel cast: Michael Douglas e Jeremy Irvine, alla regia Jean Baptiste Leonetti. Il dettaglio della trama.

21 ottobre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 4

NEL CAST MICHAEL DOUGLAS

Il film The reach - Caccia all'uomo va in onda su Rai 4 oggi, sabato 21 ottobre 2017, alle ore 21.05. Un thriller che è stato realizzato nel 2015 negli Stati Uniti d’America dalla casa cinematografica Furthur Films, distribuito ai botteghini dalla Notorious Pictures per la regia di Jean Baptiste Leonetti con il soggetto e la sceneggiatura che sono stati ideati da Stephen Susco. Il montaggio è stato eseguito da Adam Wolfe, il ruolo di direttore della fotografia è stato assolto da Russell Carpenter mentre nel cast figurano Michael Douglas, Jeremy Irvine, Ronny Cox, Hanna Mangan Lawrence e Patricia Bethune. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

THE REACH – CACCIA ALL'UOMO, LA TRAMA DEL FILM

Ci troviamo negli Stati Uniti d’America e per la precisione nello sconfinato stato del Nevada. Qui, vive praticamente dalla nascita Ben, un ragazzo di 25 anni che conosce come le proprie tasche un'ampia parte del deserto del Nevada. Questo gli ha permesso di iniziare una fruttuosa attività che lo vede spesso fungere da guida per turisti, viaggiatori e appassionati di natura, studiosi che devono effettuare ricerche scientifiche e quanti hanno necessità di avere un punto di riferimento per muoversi al meglio all’interno della zona. Un giorno viene assoldato da un certo John Madec. Un uomo dall'ottimo aspetto, molto elegante e distinto, il quale chiede i propri servizi per raggiungere un punto ben preciso del deserto. In ragione anche dal lauto compenso concordato, Ben accetta immediatamente l'incarico. Purtroppo per lui si tratterà di un drammatico errore in quanto si ritroverà alle prese con un vero e proprio assassino professionista. Infatti, John una volta arrivato sul punto richiesto tirerà fuori dalla propria valigia un fucile di precisione con il quale ammazza a sangue freddo una coppia di persone poste a oltre 300 metri di distanza. Naturalmente ora anche la vita di Ben è in pericolo in quanto John non potendosi permettere di lasciare testimoni, ha intenzioni di farsi riaccompagnare fino ad un certo punto per poi uccidere il povero ragazzo. Ben, sconvolto per quanto visto, si rende conto immediatamente di essere in grande pericolo di vita e sfruttando le proprie conoscenze del territorio riesce a scappare. Ha quindi inizio una vera e propria caccia all'uomo con John che ha dalla propria parte una serie di armi tra cui anche una più comoda pistola mentre Ben è alle prese con una disperata fuga facendo leva su tutti i segreti del territorio di cui è in possesso. Chi l’ha spunterà? Il cacciatore o la preda?

