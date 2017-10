Tale e Quale Show 2017/ Pagelle e classifica della quinta puntata: ha vinto Annalisa Minetti con Mia Martini

Tale e Quale Show 2017, pagelle e classifica della quinta puntata: Annalisa Minetti trionfa nei panni di Mia Martini, seguita da Dario Bandiera e da Alessia Macari.

21 ottobre 2017 Fabiola Iuliano

Tale e Quale Show 2017

Loretta Goggi, Enrico Montresano e Christian De Sica, con la straordinaria collaborazione di Alessandro Preziosi, hanno stilato la classifica della quinta serata di Tale e Quale Show 2017, che anche in questo caso tiene conto dei cinque punti donati dai diversi concorrenti. Al dodicesimo posto troviamo Filippo Bisciglia, che non ha convinto i giudici con il suo Jovanotti, mentre al decimo, in ex aequo, si fermano Valeria Altobelli e Platinette. Nono posto in classifica per Edy Angelillo, seguita da Claudio Lippi all'ottavo e da Federico Angelucci al settimo. Sesta posizione per il Claudio Villa di Piero Mazzocchetti, seguito dal quinto posto di Marco Carta e dalla quarta posizione assegnata a Benedetta Mazza. Conquista il podio Alessia Macari, che si ferma in terza posizione, seguita da Dario Bandiera, che con i suoi Cugini di campagna si ferma un gradino più in alto. Al primo posto troviamo invece la vincitrice della quinta serata, Annalisa Minetti, che con il suo straziante ricordo di Mia Martini ha emozionato il pubblico e la giuria.

LE PAGELLE DELLA QUINTA SERATA

Ancora un grande successo per i dodici concorrenti di Tale e Quale Show 2017, che ieri sera, nel corso della quinta puntata del programma di Carlo Conti, hanno dato sfoggio di grande talento. Di seguito vi segnaliamo le cinque esibizioni più interessanti. Al primo posto troviamo Annalisa Minetti, che con una voce graffiante e piena di dolore ha omaggiato Mia Martini con un ricordo che le è valso la vittoria, voto 10. Fra i migliori anche Dario Bandiera, che con i suoi Cugini di campagna è riuscito a realizzato una performance perfetta, divertente e apparentemente priva di difetti (voto 9). Di grande impatto anche la metamorfosi di Marco Carta, che nei panni di Seal ha impressionato il pubblico ottenendo anche il favore dei giurati (Voto 8). Merita un posto nei top della serata anche Alessia Macari, che questa volta ha vestito i panni di Christina Aguilera, portando in scena un personaggio simile all'originale e convincente anche dal punto di vista vocale (voto 7). Nei migliori, naturalmente, non possiamo non menzionare anche Claudio Lippi, che nei panni di Dean Martin ha realizzato un lento indimenticabile (Voto 7).

