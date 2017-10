Tosca D'Aquino/ "Nella vita reale sono una sorta di signorina Rottermeier” (Sabato Italiano)

L'attrice Tosca D'Aquino sarà una delle protagoniste principali del nuovo appuntamento con Sabato Italiano, il rotocalco pomeridiano che andrà in onda il 21 ottobre su Rai 1

Tosca D'Aquino, primo piano (Archivio)

La prossima puntata di Sabato Italiano, il contenitore pomeridiano del weekend delle reti rai condotto da Eleonora Daniele, vedrà tra gli ospiti del talk show anche l’attrice e conduttrice televisiva Tosca D’Aquino. Nel salotto della Daniele, infatti, la 51enne originaria di Napoli dovrebbe parlare non solamente delle sue recenti esperienze in campo cinematografico ma anche sul piccolo schermo, dato che in entrambi i casi è stata protagonista di ben due produzioni che avevano proprio la sua città natale come scenario: oltre all’interpretazione nello sceneggiato tv “I bastardi di Pizzofalcone”, di Carlo Carlei, ispirato ai romanzi di Maurizio De Giovanni, la D’Aquino ha recitato anche nel nuovo film di Simone Schettino (uscito nelle sale proprio lo scorso 12 ottobre) che, per la prima volta, si è disimpegnato anche nelle vesti di regista.

TOSCA D'AQUINO, PROTAGONISTA IN "MADE IN CHINA NAPOLETANO"

Ed è proprio “Made in China napoletano”, la pellicola d’esordio dietro la macchina da presa del 51enne attore comico partenopeo, l’ultimo film a cui ha preso parte Tosca D’Aquino che, nella pellicola prodotta da Arturo e Mario Productions e distribuita da Easy Cinema, è una dei protagonisti. Nel corso di alcune interviste concesse nelle ultime settimane per presentare il film, l’attrice napoletana ha raccontato del ruolo che impersona (ovvero la signora Patrizia Capece, moglie di Vittorio, i cui panni sono vestiti appunto da Schettino). “Non è una commedia fine a se stessa” ha avuto modo di dire la diretta interessata, spiegando che la storia verterà sul fantastico e sarà incentrata sulle peripezie di Vittorio, un commerciante di giocattoli di Napoli che si troverà a dover fronteggiare la concorrenza di un tale Pask Lee. “Nel film interpreto lo stereotipo della classica mamma napoletana, mentre nella vita reale sono una sorta di signorina Rottermeier” ha avuto modo di dire la D’Aquino, ricordando come i suoi figli la prendano in giro per questo.

LA SUA CARRIERA

Nata a Napoli il 10 giugno 1966, Tosca D’Aquino è oramai uno dei volto più conosciuti e apprezzati della scuola partenopea, anche se la sua formazione è avvenuta a Roma, dove ha frequentato l’Accademia d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico”. Gli esordi la vedono recitare in alcune pellicole minori a fine Anni Ottanta, mentre è qualche anno dopo, grazie a “Il Ciclone” di Leonardo Pieraccioni e ad alcune scene rimaste nella memoria collettiva, che l’attrice divenne celebre. In precedenza, aveva collaborato col regista toscano anche se, negli Anni Duemila, ha cominciato a lavorare anche sul piccolo schermo, partecipando a diverse fiction televisive e disimpegnandosi anche con profitto nella conduzione di alcuni programmi. Se per “I bastardi di Pizzofalcone” per la D’Aquino si è trattato di un ritorno agli sceneggiati dopo ben cinque anni di pausa, al cinema ha invece recitato in ben tre film negli ultimi tre anni: prima della pellicola di Schettino era stata scritturata per “Non c’è 2 senza te” di Massimo Cappelli (2015) e poi “Se mi lasci non vale” di Vincenzo Salemme (2016).

