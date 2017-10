Tu sì que vales 2017 / Esibizioni e diretta: Belen, Sakara e Castrogiovanni pronti a stupire (21 ottobre)

Tu sì que vales 2017, puntata 21 ottobre: Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni tornano al timone del talent show. Arriverà un'altra vittoria nella sfida degli ascolti?

21 ottobre 2017 Stella Dibenedetto

Tu sì que vales 2017

Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni tornano in onda oggi, sabato 21 ottobre, con il quarto ed imperdibile appuntamento con Tu sì que vales 2017. Giunto alla quarta edizione, il talent show di canale 5 è sempre più amato dal pubblico. Merito dei concorrenti ma anche dei protagonisti. Belen, in particolare, è il volto della trasmissione da quattro anni. Sul palco di Tu sì que vales, oltre alla sua bellezza, porta anche la sua simpatia e la sua disponibilità nel collaborare con i concorrenti che, spesso, richiedono la sua presenza. Con Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara forma un trio che piace davvero molto ai telespettatori. Spontanei, schietti e divertenti, la showgirl argentina e i due sportivi hanno fatto breccia nel cuore del pubblico italiano che, ogni settimana, regalano al programma di Mediaset ascolti sempre molto alti. A completare il quadro è anche la giuria formata da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammuccari e Gerry Scotti. Mara Venier, invece, ha il compito di guidare la giuria popolare. I punti di forza del talent show sono essenzialmente la simpatia dei giudici e l’intraprendenza dei concorrenti che, spesso, sul palco di Tu sì que vales, cercano anche un riscatto personale.

QUALI ESIBIZIONI COLPIRANNO LA GIURIA?

Quali esibizioni colpiranno la giuria di Tu sì que vales in questo quarto appuntamento? Come sempre, sul palco del programma del sabato sera di canale 5, si alterneranno cantanti, ballerini, acrobati, vignettisti, imitatori, illusionisti, comici, cabarettisti, contorsionisti, circensi, cartomanti, pittori, talenti straordinaria in discipline anche sconosciute e sportivi. Oltre ai veri talenti che, ogni sabato, incantano pubblico e giuria, sul palco davanti a Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammuccari e Gerry Scotti arrivano anche dilettanti allo sbaraglio, pronti a divertire e a divertirsi. Si tratta di talenti che, spesso, fanno parte della scuderia di Gerry Scotti e che formano la parte più divertente del programma. Con i suoi talenti, Scotti regala sempre un momento divertente al pubblico riuscendo a strappare un sorriso. Nel corso della serata, poi, i giudici vengono coinvolti anche in battaglie straordinarie come quelle avvenute nelle scorse settimane con i cuscini e la panna. Cosa succederà, dunque, questa sera? Lo scopriremo a partire dalle 21.10 su canale 5.

