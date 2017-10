ULISSE, IL PIACERE DELLA SCOPERTA/ Anticipazioni: lo sbarco in Normandia (puntata 21 ottobre)

Ulisse, il piacere della scoperta, anticipazioni puntata 21 ottobre: Alberto Angela racconta lo sbarco in Normandia attraverso testimonianze e documenti inediti.

21 ottobre 2017 Stella Dibenedetto

Alberto Angela - Il piacere della scoperta

Dopo la prima parte del 14 ottobre dedicata alla fase della preparazione dello Sbarco in Normandia, Alberto Angela, nella puntata di Ulisse, il piacere della scoperta, in onda questa sera, racconterà lo sbarco delle forze alleate sulle coste della Normandia, giorno dopo giorno, ora dopo ora attraverso fiction, documentari spettacoli e immagini inedite. Lo sbarco in Normandia è passato alla storia come il più imponente sbarco militare del mondo: 160 mila soldati, 11 mila aerei e quasi 7 mila imbarcazioni di ogni tipo. Durante il D-Day, migliaia di soldati statunitensi, inglesi e canadesi scrissero una delle pagine più importanti della storia contribuendo alla risoluzione del secondo conflitto mondiale. Era il 6 giugno 1944 quando le forze armate sbarcarono in Normandia. Alberto Angela, per ricostruire una pagina della storia che è diventata memoria, incontra i ragazzi dello sbarco, ormai novantenni. Attraverso la loro memoria, Alberto Angela rivelerà al pubblico di Ulisse, il piacere della scoperta ciò che avvenne davvero in Normandia e che i libri di scuola non riportano.

IL RACCONTO DEI RAGAZZI DELLA NORMANDIA

Tante le testimonianza raccolte da Alberto Angela che ha realizzato una puntata imperdibile per gli amanti della storia. Denys Hunter, soldato inglese, ricorda “il frastuono terrificante dei cannoni” mentre Heinrich Severloh, mitragliere tedesco ad Omaha beach, vive con il rimorso di aver ucciso decine di persone – “Ho visto un soldato americano. L’ho colpito in testa. Il suo elmetto è rotolato sulla spiaggia”. Un racconto crudo e reale che i ragazzi dello sbarco, nonostante siano passati anni, ricordano perfettamente. Per vedere cos’è rimasto di quei luoghi così importanti per la storia e la memoria, Alberto Angela si è recato sul posto. Tra i luoghi visitati da Alberto Angela ci sarà Sainte-Mère-Église, conquistata dai paracadutisti, accanto alla piccola chiesa del paese dove John Steele sarebbe rimasto impigliato al campanile col suo paracadute: per ricordare quella tragica storia, oggi sul campanile della chiesa c’è un fantoccio. E ancora, Alberto Angela arriverà a Longue sur Mer sulla spiaggia di Utah, Juno, e al cimitero di Colleville-sur-Mer. Il conduttore, poi, svelerà i segreti dei bunker tedeschi. Infine, per la prima volta, Alberto Angela porterà alla luce la vita degli italiani che, in Normandia, hanno non solo lavorato ma anche combattuto per i tedeschi. Per gli appassionati di storia, dunque, sarà come aver vissuto realmente una delle pagine più importanti della storia mondiale.

