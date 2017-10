UNA VITA / Mauro è costretto a lasciare la città? (Anticipazioni 21 ottobre)

Anticipazioni Una Vita, puntata 21 ottobre: Mauro lascerà presto la città? L'ispettore Ignacio chiede al suo collega di andarsene, a causa dei suoi errori commessi nelle indagini.

21 ottobre 2017 Annalisa Dorigo

Una Vita

Gli errori di vedute di Mauro nei confronti di Cayetana e Fabiana potrebbero costare molto caro all'ispettore. La conferma arriverà dalla puntata di Una Vita di oggi nella quale il protagonista della telenovela spagnola ascolterà la decisione presa dal suo superiore: Ignazio accuserà il collega di avere commesso un errore dopo l'altro nel caso della presunta morte di Ursula e lo minaccerà di prendere provvedimenti disciplinari sul suo conto. L'idea sarà di trasferirlo lontano dalla città, proprio come Humilidad ha chiesto chiaramente all'amico. Per la moglie di Mauro, infatti, potrebbe essere questa l'opportunità perfetta per allontanarsi per sempre da calle Acacias e ovviamente da Teresa, la donna che San Emeterio continua ad amare. E mentre Humilidad informerà Cayetana della sua possibile partenza dalla scuola, Mauro proverà a convincere il suo capo a fare un passo indietro nella sua decisione appena presa. Gli ricorderà, quindi, che la sua partenza potrebbe avere delle conseguenze negative per il commissariato...

Una Vita: Huertas e Felipe di nuovo allo scontro

Fin dal giorno in cui Huertas ha fatto il suo ingresso nelle trame di Una Vita, la donna si è trovata a scontrarsi con Felipe. Proprio quest'ultimo ha accusato la domestica dei Palacios di aver causato problemi a tutto il palazzo con il suo contratto di lavoro e le ha persino chiesto di andarsene, senza ovviamente ottenere il risultato prefissato. Un nuovo motivo di attrito potrebbe arrivare già a partire dalla puntata odierna, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14:30 (in ritardo quindi rispetto all'abituale orario settimanale). L'avvocato Alvarez Hermoso, infatti, otterrà l'incarico di difendere un'impresa di tabacco contro le pesanti accuse mosse contro di lei. E con grande sorpresa apprenderà il nome della querelante ovvero, come sicuramente avrete già intuito, la stessa Huertas. L'avvocato e la domestica si troveranno ancora una volta a prendere una posizione contraria nella delicata vicenda...

© Riproduzione Riservata.