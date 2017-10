Uomini e Donne/ Anticipazioni, Aldo e Alessia: è nato Lorenzo, il secondo figlio (Trono Classico)

21 ottobre 2017 Valentina Gambino

Uomini e Donne, trono classico

Per Aldo Palmeri e Alessia Cammarota, dopo tanti mesi di sofferenza e delusione, la vita è nuovamente a colori. Finalmente nelle scorse giornate è venuto alla luce il secondo figlio della coppia, frutto del loro amore. Un inizio davvero in “corsa”, per portare avanti un amore folle, vissuto bruciando le tappe. Dopo la burrascosa scelta, arrivano anche le nozze e poco dopo il piccolo Niccolò. Probabilmente, tutte queste responsabilità per il giovane Aldo, incominciano a far “traballare” il suo cuore. Un matrimonio, una moglie al suo fianco ed anche un figlio. Un locale da portare avanti con lei, la sua giovane età e la voglia – forse – di troppa libertà. Arriva il tradimento di lui e la sua confessione su Facebook. Lei lo difende e chiede ai fan di non attaccarlo. Parole di stima da parte di Alessia, anche quando si presenta pelle ed ossa davanti Maria De Filippi. Il trono classico di Uomini e Donne, dove tutto era nato. In quella occasione, Aldo confessa di non essere più innamorato ma lei ci crede ancora, vuole sperare che tutto possa cambiare.

Aldo e Alessia di nuovo genitori: è nato Lorenzo

Alessia quindi, nonostante il tradimento e la separazione, non abbandona l'uomo che ama. Sempre al suo fianco in quel di Catania, per non offrire alcun dolore al piccolo Niccolò. Dopo alcuni mesi, i ripensamenti in positivo e la riconciliazione. La coppia torna a Uomini e Donne e lo fa con il sorriso, ancora insieme. Poi la voglia di fare dei progetti insieme, con l'arrivo del secondo figlio. Anche questa volta, l'annuncio ufficiale da Maria, durante una nuova puntata del trono giovane. La Cammarota, in queste ultime ore, ha condiviso su Instagram il primo scatto in compagnia del bimbo. Una manina che mette in evidenza il suo nome: Lorenzo. Ciao piccolo, benvenuto! Ed intanto, amici ed estimatori, oltre ad apprezzare molto il nome del bambino, hanno riempito la coppia di dolcissimi messaggi carichi d'affetto. Attualmente Alessia si trova ancora in ospedale ma presto, tornerà a casa insieme ai tre uomini che rendono la sua vita così speciale. Proprio prima di condividere la fotografia del bambino, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, aveva condiviso tramite le Stories un bellissimo mazzo di fiori ricevuti dal marito. Presto la coppia tornerà dalla “zia” Maria De Filippi? Staremo a vedere cosa accadrà e nel frattempo... tanti auguri!

