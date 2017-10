Uomini e Donne/ Anticipazioni: Gaetano e Federica, Maria sbotta e li manda via... (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over: Gaetano e Federica fanno perdere le staffe a Maria De Filippi che perde la pazienza e li invita ad andare via dal programma.

21 ottobre 2017 Valentina Gambino

Uomini e Donne, trono over

Il trono over di Uomini e Donne, continua ad intrattenere il pubblico da Casa con le sue divertenti dinamiche. L'appuntamento del venerdì pomeriggio, si è aperto proprio ieri con Emy e il suo appello alla ricerca di un cavaliere tutto per lei. Poi si mette in mezzo anche Graziella e tra di loro il catfight è immediato, tra accuse ed offese. Di seguito, Anna Tedesco ha palesato le sue nuove dinamiche con Angelo, per il quale sono arrivate in studio nuove dame che rifiuta di conoscere. Spazio poi, per una lunghissima parentesi dedicata a Gaetano e Federica, alle prese con un fortissimo sentimento ma la viva paura di incominciare a viversi anche fuori. Lui vorrebbe andare via ma appare indeciso mentre i consigli ricevuti dal parterre non rendono la situazione comprensibile. Gaetano poi, non nasconde un certo risentimento nei confronti delle accuse e così, quando qualcuno punta il dito accusandolo di prendere in giro il programma, si ritrae senza possibilità alcuna di riemergere. Federica però, durante il confronto gli ribadisce tutto il suo interesse, nonostante il sentimento provato da entrambi sia differente. Gaetano si dice particolarmente innamorato mentre Federica vuole conoscerlo meglio.

Trono Over, Gaetano e Federica: gli indecisi "amanti"...

"Non hai nulla da perdere. Vivila in modo positivo", suggerisce Maria De Filippi ma Gaetano non riesce proprio a sbloccarsi. La situazione poi, diventa quasi paradossale con Tina Cipollari che domanda quale sia la loro conclusione. Gianni Sperti crede che Federica non lascerebbe il programma con lui ma la dama non la pensa nella stessa maniera. Di seguito, il cavaliere chiede timidamente di uscire, ma poco dopo ci ripensa. Dopo l'ennesimo attacco da parte degli opinionisti, Gaetano si allontana dietro le quinte seguito da Federica. “Il mio dispiacere è nato dalla troppa curiosità di Federica verso altri uomini", racconta Gaetano rientrando in studio. Lei però lo sollecita: "Chiedimi di uscire!". Gaetano non è sereno per prendere una decisione nell'immediato mentre la conduttrice afferma che uscire dal programma non significa andare in guerra. Maria poi perde la pazienza: "O le chiedi di uscire o ti mando fuori io. Supera l'orgoglio ferito da maschio". Come finirà?

