VERISSIMO/ Ospiti e anticipazioni: Mara Venier, Bettarini, Riki, Ambra Angiolini e Pietro Sermonti(21 ottobre)

Verissimo, ospiti e anticipazioni puntata 21 ottobre: Mara Venier, Riki, Paolo Ruffini, Federica Nargi, Scintilla, Stefano Bettarini, Ambra Angiolini, Pietro Sermonti e Annalisa.

21 ottobre 2017 Francesca Pasquale

Verissimo

TUTTI GLI OSPITI

Tantissimi ospiti anche in questa nuova ed emozionante puntata di Verissimo, il rotocalco televisivo condotto da Silvia Toffanin nel sabato pomeriggio di Canale 5. Si spazierà dal mondo della musica fino al cinema passando per reality e tanto gossip, ma andiamo con ordine. Nel salotto della Toffanin si accomoderà Riccardo Marcuzzo in arte Riki. Il giovane cantante milanese reduce dall’enorme successo riscosso in questi mesi dal suo primo album Perdo le parole (attualmente il più venduto in Italia nel 2017) certificato con il triplo disco di platino, presenterà il nuovo album Mania lanciato con il singolo Se parlassero di noi. Altro ospite musicale è la cantante Annalisa Scarrone che dopo aver scalato le classifiche estive con il brano Tutto per una ragione duettando con Benji & Fede, ha presentato il suo nuovo brano Direzione la vita ed inoltre sembra rientrare nel cast di Amici nelle vesti di docente. Ai microfoni della Toffanin si racconta Mara Venier che stando alle anticipazioni, parlerà di un’aggressione subita in gioventù: “A vent’anni ho subito aggressioni psicologiche e fisiche. C’è stato un periodo molto duro nella mia vita in cui ho subito delle aggressioni psicologiche e fisiche. Da lì ho iniziato a difendermi come una tigre”. In studio arriveranno anche i tre conduttori della nuova stagione del programma comico di Italia 1, Colorado: Paolo Ruffini, Federica Nargi e Scintilla. In studio anche gli attori Pietro Sermonti e Ambra Angiolini per parlare del loro nuovo film intitolato Terapia di coppia per amanti in uscita ai botteghini a partire dal 26 ottobre per la regia di Alessio Maria Federici. Infine, racconterà le proprie impressioni Gianluca Impastato, ex inquilino della casa del Grande Fratello Vip, dalla quale è stato squalificato a causa di una imprecazione, mentre Stefano Bettarini parlerà e presenterà la sua nuova fidanzata Nicoletta. Insomma, tanti spunti per un appuntamento da non perdere.

