4 AMICHE E UN PAIO DI JEANS/ Su Italia 1 il film con Alexis Bledel e Blake Lively (oggi, 22 ottobre 2017)

4 amiche e un paio di jeans, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 22 ottobre 2017. Nel cast: Amber Tamblyn e Alexis Bledel, alla regia Ken Kwapis. Il dettaglio della trama.

22 ottobre 2017 Cinzia Costa

Il film in nel pomeriggio di Italia 1

NEL CAST AMBER TAMBLYN E ALEXIS BLEDEL

Il film 4 amiche e un paio di jeans va in onda su Italia 1 oggi, domenica 22 ottobre 2017, alle ore 14.20. Una pellicola del 2005 che è stata diretta da Ken Kwapis e interpretata da quattro volti noti della tv come Amber Tamblyn, Alexis Bledel, America Ferrera e Blake Lively. Amber Tamblyn è principalmente nota per il suo ruolo da protagonista della serie tv Joan of Arcadia. Alexis Bledel è invece una delle due protagoniste principali della tanto amata serie tv Una mamma per amica. America Ferrera ha invece vestito i panni di Betty nella famosissima serie tv statunitense dal titolo Ugly Betty. Infine Blake Lively è soprattutto famosa per aver vestito i panni di Serena Van Der Voodsen nel celebre serial Gossip Girl. La trama di 4 amiche e un paio di jeans è ispirato all'omonimo romanzo scritto da Ann Brashers proprio nel 2005. La pellicola ha poi avuto ben due sequel, mantenendo sempre lo stesso cast ed ispirandosi ad altri due romanzi della Brashers. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

4 AMICHE E UN PAIO DI JEANS, LA TRAMA DEL FILM

Le protagoniste della storia sono quattro amiche inseparabili: Tibby, Lena, Carmen e Bridget. Le sedicenni sono praticamente cresciute assieme, condividendo momenti belli e brutti della loro vita. Nel corso dell'estate dei loro sedici anni sono però costrette a trascorrere per la prima volta i mesi estivi separatamente. Ognuna vivrà infatti una fantastica avventura lontana dalle amiche di sempre. Nel corso di una mattinata di shopping, le quattro ragazze decidono di acquistare un paio di jeans che magicamente calza a pennello bene a tutte. Questo particolare fa in modo di rendere i jeans magici agli occhi delle ragazze, Tibby, Lena, Carmen e Bridget decidono che ognuna di loro dovrà indossare i jeans per una settimana per poi spedirli ad una delle quattro, raccontando cosa sia accaduto indossandoli. Sarà un'estate magica che segnerà una decisiva crescita nella vita di tutte e quattro le amiche. Tiby sarà l'unica a rimanere in città. L'incontro con Bailey le permetterà di cambiare radicalmente, riuscendo ad esternare finalmente le proprie emozioni. Lena, invece, partirà alla volta della Grecia per andare a trovare i suoi nonni. Qui si innamorerà di un ragazzo dolce ed affascinante, Kostos. Bridget partirà per il Messico dove trascorrerà l'estate a studiare e a giocare a calcio. Nel corso della sua permanenza nel campus, si innamora di Eric, il vice allenatore della sua squadra. Infine Carmen partirà con l'intenzione di instaurare un nuovo rapporto con suo padre, che l'ha abbandonata quando era solo una bambina.

