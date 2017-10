Andrea Roncato e Nicole Moscariello/ Si sposano: matrimonio trasmesso in diretta tv (Domenica Live)

Andrea Roncato e Nicole Moscariello si sposano: matrimonio trasmesso in diretta tv da Domenica Live. Le ultime notizie sull'attore e la moglie, madre dell'attrice Giulia Elettra Gorietti

22 ottobre 2017 Silvana Palazzo

Andrea Roncato e Nicole Moscariello

Andrea Roncato si sposa in diretta tv: Domenica Live trasmetterà le immagini del matrimonio tra l'attore e Nicole Moscariello. Dopo sei anni di amore i fiori d'arancio profumano davvero per il 70enne, che sposerà la compagna vent'anni più giovane. Roncato aveva annunciato la lieta notizia proprio da Barbara d'Urso, durante una puntata di Pomeriggio 5. Le ultime settimane sono state caratterizzate dai preparativi per la cerimonia, che i diretti interessati vogliono semplice e romantica. Il matrimonio verrà celebrato con rito civile. Per lungo tempo Andrea Roncato e la compagna Nicole Moscariello hanno tenuto nascosta la data del matrimonio, assicurando semplicemente di aver già provato gli abiti delle nozze, ma oggi scopriamo grazie ad un'anticipazione di Domenica Live che assisteremo in diretta tv al matrimonio. La carriera di sciupafemmine dell'attore bolognese termina oggi con le nozze.

RONCATO SI SPOSA (DI NUOVO): NICOLE LA SECONDA MOGLIE

Nicole Moscariello ha ridato il sorriso ad Andrea Roncato dopo la fine dolorosa del matrimonio con Stefania Orlando. L'attore si è assunto le responsabilità di quella rottura, spiegando che il rapporto è finito a causa dei suoi eccessi, delle notti trascorse in discoteca e della cocaina, che accettava di consumare quando gliela offrivano. Ora, però, con Nicole ha voltato pagina. Ma proprio la sua fama da latin love ha reso particolare il primo approccio con la donna che oggi sposerà in diretta con Domenica Live. «Fu una cosa molto comica. Dico sempre che si è sacrificata per salvare la figlia», ha raccontato l'attore, che ha confidato di aver conosciuto la donna tramite la figlia Giulia Elettra Gorietti, «un'attrice anche molto affermata». L'interprete romagnolo ha infatti girato il film "Almeno tu nell'universo" proprio con la ragazza. E a tal proposito ha svelato un curioso aneddoto: «La sera andavamo a mangiare insieme, essendo colleghi di lavoro, e la madre le telefonava per dirle: "Dove sei? A Pranzo? Con chi? Con Roncato? Lascialo perdere, è uno che va dietro alle ragazzine. Chiamami se ti fa qualcosa di male"». Intanto oggi sui social network ha pubblicato immagini e video di avvicinamento al lieto evento...

#weddingday #Wedding #DomandeImportanti Un post condiviso da Andrea Roncato (@andrearoncato) in data: 22 Ott 2017 alle ore 04:20 PDT

© Riproduzione Riservata.