Anna Dan/ La vita da moglie di Gianni Morandi e mamma di Pietro, "il suo bastone della vecchiaia"

Anna Dan, la moglie di Gianni Morandi, si divide tra il ruolo di compagna di uno dei cantanti italiani più amati e quello di mamma di Pietro, un ragazzo di 20 anni.

22 ottobre 2017 Stella Dibenedetto

Anna Dan e Gianni Morandi

Anna Dan, nel momento in cui ha incontrato Gianni Morandi, non pensava affatto che, un giorno, sarebbe diventata la moglie di uno dei cantanti più famosi d’Italia. Da quell’incontro, avvenuto a Bologna ormai 23 anni fa, è nato un grande amore che, anno dopo anno, è diventato sempre più forte e importante. Dall’amore tra Anna e Gianni Morandi è nato anche Pietro che la signora Morandi definisce “il bastone della mia vecchiaia”. Tra Gianni Morandi e Anna Dan non c’è solo amore ma anche rispetto, affetto sincero e un legame che, ad oggi, sta regalando al cantante italiano una serenità che pensava di non poter raggiungere. “Io vivo sempre con intensità la mia storia con Anna; è una cosa che sento molto, che difendo (…). È un segno della mia vita fortunata aver incontrato lei dopo anni dalla separazione dalla prima moglie”, ha dichiarato poco tempo fa Morandi al settimanale Gente dimostrando, ancora una volta, quanto sia stato importante l’incontro con Anna.

ANNA DAN, LA VITA DA MAMMA E DA MOGLIE

Dopo aver incontrato Gianni Morandi per caso a Bologna ed essersi fatta desiderare e corteggiare, Anna Dan ha poi ceduto al fascino intramontabile con Gianni Morandi. Accanto al cantante, Anna è diventata non solo una moglie ma anche una mamma. Con la nascita di Pietro, la vita di Anna, come quella di tutte le neo mamme, è cambiata per sempre. Da quando ha aperto il suo profilo Instagram, Anna ha cominciato a condividere anche foto del suo piccolo principe, diventato ormai un piccolo uomo. “Auguri amore mio! Mi sembra ieri..... Pietro, 20 anni”, ha scritto Anna in occasione del ventesimo compleanno del figlio. Ad accompagnare le parole c’era una foto in cui Pietro ha ricordato ai fans il Gianni Morandi ragazzino. Accanto al cantante, dunque, Anna ha trovato tutto ciò che le serve per essere felice e serena.

