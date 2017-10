BARBARA D'URSO/ "Sono attratta (e tanto) dagli uomini. Ecco i miei segreti di bellezza eterna"

Barbara D'Urso: la conduttrice ha parlato della sua vita privata, dei suoi segreti di bellezza e dei suoi progetti futuri. Con un pensiero per chi le vuole male...

Barbara D'Urso (Foto da Facebook)

Barbara D'Urso, che la si ami o meno, è la regina incontrastata della tv italiana degli ultimi anni. I suoi programmi non scendono quasi mai sotto il 20% di share, la sua presenza nelle case della Penisola una costante a cui Mediaset rinuncerà difficilmente. Ma qual è il segreto di tanto successo? E perché i suoi detrattori ce l'hanno tanto con lei? A queste domande ha risposto la diretta interessata, intervistata da La Stampa:"Il mio pubblico mi segue come Carmelitissima, siamo in simbiosi. La tv della D’Urso è la vita che la D’Urso vive. Io vado al bar e sento la gente che discute di politica, commenta la tragedia della sera prima, si arrabbia per le buche in strada, s’incuriosisce per il nuovo fidanzato di una star, ride per una battuta. Io sono questa e faccio questa televisione. Vado di pancia entro in empatia con il pubblico. Perciò sono molto amata o detestata. Chi mi detesta? Quelli che odiano chi ha successo e chi ha successo nel lavoro".

GLI UOMINI DI BARBARA D'URSO

Uno degli argomenti che suscita maggiore curiosità quando si parla di Barbara D'Urso è quello che ha a che fare con la sua vita privata. Possibile che una donna così bella e invidiabile non abbia un compagno? La presentatrice ha una risposta anche per questo quesito e l'occasiona per ribadirla arriva anche quando si parla di sessualità in maniera diversa:"Il mio corpo è completamente etero, provo attrazione, e tanta, solo per gli uomini. (...) Io metto paura agli uomini. Hanno paura di competere con il successo, pensano che sia una donna di potere e il potere spaventa l’uomo se è una donna ad averlo. Invece conquistare Carmelita è facilissimo, mi si compra con un pupazzo, una canzone dedicata. La verità è anche che a me non piace mai nessuno. Vorrei che qualcuno mi imbrigliasse. Escludiamo quelli che si vogliono far mantenere, un’emozione già provata. Un collega? Peggio. Magari un ingegnere, un pilota che mi faccia passare la paura di volare. Il dottore già c’è, mio figlio".

I SEGRETI DI BELLEZZA

Barbara D'Urso è una di quelle personalità in grado di dividere, certo è che nessuno può negare lo splendido stato di forma di una splendida (quasi) sessantenne. Ma come si fa ad essere così belle e così in forma a quest'età? A La Stampa, la conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live tratta l'argomento mescolando ironia e realtà:"Ho un gran culo ad essere così. Ma non basta. Mi sveglio tutti i giorni alle 6,30 e faccio una super colazione, prendo i miei integratori, le vitamine, le goccette omeopatiche, doccia e via a Cologno perché alle 7,45 ho un’ora e mezza di danza, alla sbarra, plié e grand pliè, l’elastico per i polpacci e altre torture. Alle 9,30 lettura dei giornali, riunione, in mezz’ora mangio, poi trucco e capelli, alle 15 entra il regista con i miei due autori, perché siamo tre, me compresa, e poi la diretta. Se va bene esco alle 8 di sera tranne il sabato che ho prove fino a mezzanotte. La vita privata? Dalle 20,30 alle 6,30 del mattino".

