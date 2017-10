Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser / Nuova coppia o amici? Dubbi su Francesco Monte (Grande Fratello Vip)

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, i dubbi della sorella di Belen su fidanzato Francesco Monte: l'ex tronista manda un messaggio aereo per chiedere che succede, la crisi è evidente.

22 ottobre 2017 Valentina Gambino

Cecilia e Ignazio, GF Vip

Cosa sta succedendo a Cecilia Rodriguez? Questo improvviso feeling con Ignazio Moser nella Casa del Grande Fratello Vip, sta insospettendo non poco gli estimatori del reality show di Casa Mediaset. Scopriamo, a seguire, cosa accade tra le quattro mura della residenza più spiata di Cinecittà. Per i telespettatori, l'intesa tra Cecilia e Ignazio è - quasi - inspiegabile. Poche settimane prima i due non avevano nessuna amicizia particolare e adesso, non possono più fare a meno dell'altro. Per gli utenti del web, si parla addirittura di "farsa" creata ad hoc con il benestare di Francesco Monte, ex tronista di Uomini e Donne che invece, da fuori, farebbe la parte del fidanzato preoccupato. Ricapitolando, Cecilia ed Ignazio sono molto vicini. Jeremias ha fatto notare il feeling, chiedendo ai due un passo indietro nel rispetto del fidanzato di lei. Questo "rimprovero" ha mandato entrambi in paranoia. Nelle scorse notti però, la Rodriguez è stata chiamata in confessionale ad un orario proprio insolito. Secondo gli internauti, al suo ritorno non avrebbe potuto dire nulla ma avrebbe mimato il gesto del telefono, quasi ad indicare di avere parlato con qualcuno.

Cecilia e Ignazio sempre più uniti: si parla di "farsa" nella Casa del GF Vip

Poche ore fa, il fidanzato di Cecilia ha mandato un aereo con un messaggio che ha riaperto i dubbi nel cuore della Baby Rodriguez. “Chechu que pasa? Tuo gordo”, si leggeva. Ovvero: “Cecilia che succede? Il tuo gordo", questo il segnale da parte di Francesco Monte. “Sto impazzendo, ecco cosa mi sta succedendo", questa - in sintesi - la risposta di lei. La Rodriguez poi, ha avuto modo di essere presa di mira dagli haters della rete che l'hanno colpevolizzata per la mancanza di emozioni di fronte al messaggio del suo compagno. Jeremias poi, ha confessato agli altri coinquilini che Francesco è un tipo molto geloso. “Cosa intendeva? Perché non ha scritto altro? Penso di avere la risposta…”, ha poi commentato Cecilia ritornando sul messaggio del suo fidanzato. Di seguito, la ragazza ha affermato di avere solo un amico maschio e di non trovarci nulla di male. Peccato però che il popolo del web parli già di "teatrino" creato ad hoc, specie dopo le preferenze del pubblico della scorsa settimana che li piazzava tra i meno preferiti. Altri però, parlano di cotta da parte di lei con evidente crisi per l'accaduto. Staremo a vedere cosa succederà lunedì sera durante la diretta.

