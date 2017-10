EMPIRE 4/ Anticipazioni del 22 ottobre 2017: il passato di Cookie in prigione

Empire 4, anticipazioni del 22 ottobre 2017, in prima Tv su Fox Life. Grazie ad un dubbio di Lucious, Cookie inizierà a raccontare che cosa è successo in carcere nei 17 anni di assenza

Empire 4, in prima Tv assoluta su Fox Life

EMPIRE 4, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella seconda serata di oggi, martedì 22 ottobre 2017, Fox Life trasmetterà un nuovo episodio di Empire 4, in prima Tv assoluta. Si tratta del terzo, dal titolo "Circolo vizioso". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Lucious (Terrence Howard) inizia a staccarsi sempre di più da Diana (Demi Moore) e decide di fare il bagno da solo, ma la madre cerca ancora una volta di affogarlo. Il contatto con l'acqua inizia a far emergere nel protagonista alcuni ricordi dell'infanzia, collegati a quando la madre aveva cercato di ucciderlo. Diana riesce ad allontanare infine l'anziana, sempre più in preda ai propri deliri. Nel frattempo, il giudice decide di negare ad Anika (Grace Byers) la libertà vigilata e la donna decide di rivelare a Hakeem (Bryshere Y. Gray) che sa tutto riguardo ad un particolare evento collegato a Cookie (Taraji P. Henson), in modo che la donna decida di farle visita in carcere. Anika è infatti pronta a rivelare tutto quello che sa dell'omicidio del cugino di Cookie, riuscendo ad ottenere una nuova udienza grazie a Thirsty (Andre Royo). Diana invece decide di portare Lucious in un locale che frequentava molti anni prima, nel tentativo di stimolare i suoi ricordi. La terapeuta impedisce tuttavia che parli con il titolare della tavola calda, sollevando dei sospetti nel produttore. Quest'ultimo decide alla fine di allontanarsi di nascosto e di cercare un suo vecchio amico di cui non aveva mai sentito parlare prima di quel momento. In preda al panico, Diana chiede l'aiuto di Cookie per riuscire a trovare Lucious e scopre che potrebbe aver cercato Eddie Barker (Forest Whitaker). Decide così di lasciare stare l'ex marito perché il produttore lo aiuti a ricordare, visto che fa parte della famiglia. Nel frattempo, Thirsty riesce a trovare delle prove che scagionano Anika e riesce a scaricare le prove sull'agente federale che ha ucciso, facendolo figurare come legittima difesa. Dopo averlo accompagnato a casa, Eddie si rende conto che Lucious non si ricorda di lui e rivela tutto a Cookie, che inizialmente cerca di negare la cosa. Poco dopo, la madre di Lucious manifesta a Cookie alcuni dubbi su Diana e le svela di essere lei la responsabile della morte di Tariq, di cui ha addossato ogni colpa ad Anika. Cookie si rende quindi conto che la suocera è pericolosa ed ottiene la firma di Lucious perché venga rinchiusa in una casa di cura. In quel momento, la Polizia di Las Vegas chiede ad Andre (Trai Byers) notizie di Julianna e scopre solo in quel momento che Pamela (Teyonah Parris) è un'agente. Andre ha inoltre un nuovo scoppio d'ira quando scopre che Cookie sta prendendo la gestione dell'amministrazione dell'Empire ed inizia a credere che la madre lo stia estromettendo dal direttivo. Quella sera, Diana decide di fare le valige, ma si tratta solo di una tecnica per riportare di nuovo Lucious dalla propria parte.

ANTICIPAZIONI DEL 22 OTTOBRE 2017, EPISODIO 3 "CIRCOLO VIZIOSO"

I ricordi di Lucious stanno per emergere sempre di più e non appena scoprirà che cosa è accaduto realmente il giorno dell'esplosione, la famiglia dei Lyon riceverà un'altra batosta. Intanto, il Boss dell'Empire continua ad avere uno scambio di sguardi pieni di passioni con Cookie e questo particolare ci indica che presto i due potrebbero avere una nuova reunion. Allo stesso tempo, Lucious è dell'idea che trascorrere il tempo a contatto con l'etichetta possa aiutarlo a ricordare e trova in Jamal un valido supporto. Grazie alla perdita di memoria del primo, sembra proprio che i due siano riusciti a trovare quell'intesa mai avuta. Il giovane rapper tra l'altro ne approfitterà per rivelare al padre che cosa ha dovuto vivere in passato a casa sua, riuscendo a turbarlo. Grazie ad un racconto di Cookie, scopriremo inoltre molto di più su quei 17 anni trascorsi in carcere che l'hanno tenuta lontana dall'ex marito. Diana intanto continuerà ad infangare Cookie per via del suo passato, ma la donna deciderà di non vendicarsi. Per quale motivo?

