FLORA CANTO ED ENRICO BRIGNANO/ I neo genitori di Martina mettono in cantiere matrimonio? (Domenica In)

Flora Canto ed Enrico Brignano, la coppia di neo genitori ospite a Domenica In: come è cambiata la loro vita dopo l'arrivo di Martina, secondo figlio in cantiere?

22 ottobre 2017 Emanuela Longo

Enrico Brignano, Domenica In

Nella seconda puntata di Domenica In, saranno ospiti delle sorelle Parodi due neo genitori, il comico ed attore Enrico Brignano e l'attrice e compagna di vita Flora Canto. Dallo scorso 10 febbraio sono alle prese con i loro ruoli, rispettivamente di papà e mamma della piccola Martina e da ormai otto mesi la vita di entrambi è stata letteralmente stravolta. La coppia sarà nello studio della nuova puntata del programma domenicale in onda nel pomeriggio di RaiUno per raccontare e raccontarsi, attraverso una serie di appassionanti e divertenti aneddoti della gioiosa, a volte faticosa ma certamente bellissima irruzione della piccola Martina nelle loro vite. Come è cambiato il loro quotidiano, quali sono state le loro disavventure tra notti insonni, pupazzi che volano nei piatti e piedini in faccia. Il divertimento sarà assicurato quando Flora Canto ed Enrico Brignano si cimenteranno nelle "prove tecniche" per neo genitori alle quali saranno chiamati dalle sue sorelle Cristina e Benedetta Parodi a dimostrare le loro abilità. Come se la caveranno? Finora siamo riusciti a scoprire cosa accade nelle loro vite da quando è arrivata la prima bimba, grazie ai rispettivi profili social. Entrambi, infatti, non disdegnano di postare su Instagram momenti di vita privata insieme alla tenera Martina, anche se è in particolare Flora Canto a gestire un vero e proprio diario di bordo nel quale non mancano gli scatti che immortalano i teneri momenti vissuti insieme alla sua bimba, dalle passeggiate alle pappe, fino ai momenti di gioco e relax.

ENRICO BRIGNANO E FLORA CANTO: IL BATTESIMO DI MARTINA E IL PENSIERO ALLE NOZZE

Da otto mesi Flora Canto ed Enrico Brignano si godono le gioie di essere genitori. La coppia è affiatatissima e da quando c'è Martina nelle loro vite in tre si ride meglio. Le piccole disavventure di mamma e papà trovano spazio sui social, dove vengono raccontate con estrema ironia, la stessa che Brignano sembra aver perfettamente trasmesso alla compagna. La differenza di età tra i due non sembra assolutamente pesare. Lui 51, lei 34 anni, alla fine ad apparire il più serio nella coppia è stato proprio Brignano, che sempre via social lascia romantiche dediche d'amore alle donne della sua vita. Di recente la coppia ha festeggiato il battesimo della loro piccolina ed ancora una volta l'evento, nella sua semplicità ed eleganza, ha trovato spazio sulla pagina Instagram dell'ex protagonista di Uomini e Donne, che ha voluto così ricordare la splendida giornata. E nel ringraziare l'organizzatrice dell'evento, la Canto scrive: "Non oso immaginare cosa mi avresti organizzato se fosse stato un matrimonio". Un messaggio che lascerebbe pensare alle nozze sempre più imminenti con Brignano? Chissà... per il momento il noto attore e comico ha ritenuto necessario accantonare l'idea ma non certo i festeggiamenti per la piccola figlia: "Io e Flora, per adesso, non pensiamo alle nozze, ma a battezzare la bambina", aveva detto, come riporta GenteVip.it.

SECONDO FIGLIO IN CANTIERE?

Il mestiere di genitore non è cosa semplice e lo sanno bene anche Flora Canto ed Enrico Brignano, che da otto mesi lo stanno provando sulla loro pelle. E se è vero che per fare un figlio ci vuole coraggio, come aveva già detto l'attore in una recente intervista a Oggi, al medesimo settimanale Flora non accantonava del tutto l'idea di dare alla piccola Martina un fratellino o una sorellina. "Non vogliamo che Martina rimanga figlia unica. Enrico non è un ragazzino, quindi non aspetteremo molto a fare un altro figlio", aveva detto. E al papà "tardivo" aveva dato un bel nove come voto: "non dieci, solo perché le notti insonni me le sono fatte tutte io", aveva ironizzato. Nonostante tutto aveva sottolineato le doti di padre perfetto, dolce, premuroso e sempre presente, nonostante le tante date nei teatri. Grazie a Martina i due sono riusciti ad annullare le distanze legate all'età, tornando anche loro bambini. D'altra parte era stato lo stesso Brignano ad ammettere: "Con Martina sembriamo due imbecilli". Quali altre nuove avventure li attende?

