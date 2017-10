Giulia Elettra Gorietti/ Chi è la figlia di Nicole Moscariello, nuova moglie di Andrea Roncato (Domenica Live)

Giulia Elettra Gorietti: chi è la figlia di Nicole Moscariello, nuova moglie di Andrea Roncato, le cui nozze verranno trasmesse in diretta tv da Domenica Live. Le ultime notizie sull'attrice

22 ottobre 2017 Silvana Palazzo

Giulia Elettra Gorietti (Foto: da Instagram)

Galeotto fu il film "Almeno tu nell'universo" per Andrea Roncato, che sul set ha conosciuto la giovane attrice Giulia Elettra Gorietti. No, tra di loro non è nato nulla, ma dalla loro conoscenza è nato il grande amore tra l'interprete bolognese e Nicole Moscariello, madre della giovane attrice. «La sera andavamo a mangiare insieme, essendo colleghi di lavoro, e la madre le telefonava per dirle: "Dove sei? A Pranzo? Con chi? Con Roncato? Lascialo perdere, è uno che va dietro alle ragazzine. Chiamami se ti fa qualcosa di male"», ha raccontato Roncato. Lanciata da "Tre metri sopra il cielo", si è consacrata con "Suburra". Con il matrimonio Giulia Elettra Gorietti diventa ufficialmente la figliastra di Andrea Roncato, ma qual è il rapporto tra i due? Ottimo, stando anche ai momenti che hanno condiviso sui social. E poi proprio l'attrice ha presentato la madre al collega durante le riprese del film "Almeno tu nell'universo", nel lontano 2010. «In quella pellicola facevo il patrigno di Giulia e poi dalla fantasia siamo passati alla realtà», ha dichiarato il 70enne ai microfoni del settimanale Vero. Nemmeno la differenza di età tra i due ha preoccupato la figlia: tra i due ci sono 21 anni di differenza, ma non sono mai stati un ostacolo per la coppia, né un problema per Giulia Elettra Gorietti. Ma Andrea Roncato ha un buon rapporto anche con Greta, l'altra figlia di Nicole Moscariello. L'attore, al contrario della sua compagna, non è mai riuscito a diventare padre, ma la relazione con Nicole ha portato nella sua vita anche le due figlie della compagna.

DA TRE METRI SOPRA IL CIELO ALLA CONSACRAZIONE

Ne è passato di tempo per Giulia Elettra Gorietti da "Tre metri sopra il cielo": era il 2004 e aveva solo 15 anni quando fece il suo ingresso ufficiale nel mondo del cinema. Ora l'attrice ha 28 anni e ha collezionato diverse interpretazioni: nel 2014, ad esempio, ha vestito i panni di Eva Cravero nella miniserie "I segreti di Borgo Larci" di Canale 5, mentre l'anno successivo ha partecipato al film "Suburra" di Stefano Sollima e alla fiction "Solo per Amore" di Mediaset. Dopo aver vestito i panni della madrina della XIV edizione del Magna Graecia Film Festival, è tornata sotto i riflettori durante il Festival del Cinema di Venezia. Ora, invece, è presa completamente dal matrimonio tra la madre Nicole Moscariello e il collega Andrea Roncato. Sui social, infatti, ha condiviso diversi scatti e filmati nei quali tiene incollati i fan agli smartphone e ai pc con la sua bellezza, dando appuntamento a tutti alla diretta tv con Domenica Live.

