Grande Fratello Vip 2017 / News dalla Casa: Bossari vota Giulia, Damante risponde con una caduta di stile

Grande Fratello Vip 2017, News Dalla Casa: Daniele Bossari vota Giulia De Lellis e la nomination fa arrabbiare il fidanzato Andrea Damante; ecco il video dell'ex tronista poi cancellato.

22 ottobre 2017 Valentina Gambino

La nomination di Daniele Bossari per Giulia De Lellis, ha lasciato dietro di sé, degli strascichi niente male. Lo scorso lunedì sera, l'ex conduttore di Mistero ha nominato la giovane fashion blogger con la passione per le gaffe. Il capitano della settimana, interpellato da Ilary Blasi durante la puntata serale del Grande Fratello Vip, ha mandato a rischio eliminazione l'ex corteggiatrice con la seguente motivazione: "Tutto ciò che è vicino a Giulia, è lontano da me; tutto ciò che è vicino a me è lontano da Giulia". Che i mondi dei due concorrenti siano decisamente distanti, era noto ormai un po' a tutti. Giulia è maggiormente legata al mondo effimero e - per certi versi - anche alla popolarità facile. Daniele invece, viene fuori da un contesto decisamente diverso. Cresciuto con alle spalle una bella gavetta, programmi da lui condotti gli hanno offerto la possibilità di delineare ampiamente il suo percorso artistico. Ma le differenze tra Daniele e Giulia, non sono soltanto di carattere lavorativo. La De Lellis, ha preferito mettere in primo piano gli aspetti più ludici della vita mentre Bossari, ricerca la serenità e il benessere interiore praticando la meditazione e guardandosi dentro. Due mondi così tanto diversi che ci viene da pensare che, lo scontro finale potrebbe proprio avvenire tra loro due.

Grande Fratello Vip, Bossari nomina Giulia: le parole di Damante

Dopo la nomination contro Giulia, il fidanzato Andrea Damante ha voluto dire la sua. ''Per citare una frase di Cristian De Sica, 'ma vedi d'annà...!". Queste le parole del deejay veronese riguardo la motivazione che ha spinto Bossari ad avanzare il nome della sua fidanzata per la nomination. Ci viene da pensare che non l’abbia presa poi tanto sportivamente… dopo poco tempo, il video pubblicato sulle Instagram Stories è stato prontamente cancellato. Forse Damante si è reso conto della brutta figura? Del resto, per quanto riguarda le gaffe, la sua fidanzata sembra mantenere con forza il primato all’interno della Casa. Ed infatti, la prova di cultura sta dando dimostrazione che forse, aprire un libro ogni tanto avrebbe potuto regalarle la possibilità di evitarsi lunghissimi momenti d’imbarazzo e alcune risposte del tutto inappropriate. Staremo a vedere, con il tempo, quale dei due concorrenti sarà effettivamente il preferito del pubblico del GF Vip.

