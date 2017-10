IL CASO FREDDY HEINEKEN/ Su Rai 4 il film con Anthony Hopkins (oggi, 22 ottobre 2017)

Il caso Freddy Heineken, il film in onda su Rai 4 oggi, domenica 22 ottobre 2017. Nel cast: Anthony Hopkins e Jim Sturgess, alla regia Daniel Alfredson. La trama del film nel dettaglio.

22 ottobre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 4

NEL CAST ANTHONY HOPKINS

Il caso Freddy Heineken va in onda su Rai 4 oggi, domenica 22 ottobre 2017, alle ore 21.10. Il film del 2015 è stato diretto da Daniel Alfredson e interpretato da Anthony Hopkins, Jim Sturgess, Sam Worthington e Ryan Kwanten. Il film, la cui sceneggiatura è stata curata da William Brookfield, si basa sul romanzo omonimo scritto da Peter de Vries, che narra le disavventure di Freddy Heineken, proprietario della celebre azienda produttrice di birra, rapito ad Amsterdam nel 1983. L'attore Jim Sturgees, che veste i panni di Car van Hout, ha interpretato ruoli in diversi film di successo come Il regno di Ga'Hoole - La leggenda dei guardiani, L'atrla donna del re, La migliore offerta e Upside Down. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

IL CASO FREDDY HEINEKEN, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

Tratto da una storia vera, il film narra di un gruppo di quattro ragazzi che decide di organizzare uno dei crimini ricordato come il colpo del secolo. I quattro, dopo aver stilato una lista di potenziali milionari da poter rapire, creano un piano infallibile che realizzano con un lavoro assiduo di ben due anni. Dopo un'attenta analisi decidono di sequestrare Freddy Heineken, magnate ed erede di una delle più grandi industrie al mondo produttrici di birra. Il capo del gruppo è Cor van Hout, che con un progetto ben congegnato riesce ad organizzare il sequestro del milionario, chiedendo uno dei riscatti più elevati pagati per trarre in salvo un ostaggio (circa l'equivalente di 50 milioni dollari attuali). Assieme al magnate venne rapito anche il suo autista personale, Ab Doroder. Con precisioni chirurgiche, il rapimento va a buon fine. Persino il peso del denaro che avrebbero potuto trascinare a piedi, senza l'impiego di mezzi e veicoli, venne calcolato nel minimo particolare. In seguito al caso Freddy Heinken, Cor van Haut è diventato il criminale olandese più famoso in patria. Nel 2003 l'uomo è stato ucciso dalle polizia nel corso di una sparatoria.

