Javier Sanchez/ Julio Iglesias, spunta un altro figlio segreto della star spagnola: test Dna a Domenica Live

Javier Sanchez, il figlio segreto di Julio Iglesias? Il mistero a Domenica Live, con il test del Dna e le verità del presunto nono figlio della star spagnola e fratello di Enrique Iglesias

22 ottobre 2017 Niccolò Magnani

Javier Sanchez, figlio segreto di Julio Iglesias? (Twitter)

A Domenica Live torna di nuovo la polemica sui figli dei personaggi famosi, ovvero quei figli non riconosciuti e presunti tali che ora rivendicano il riconoscimento dei padri o madri molto famose: oggi il caso arriva fino in Spagna con Julio Iglesias protagonista assoluto assieme al figlio Enrique: qualche mese fa è infatti spuntano un possibile nono figlio (segreto ovviamente) della star e leggenda spagnola, si chiama Javier Sanchez e dalle immagini in effetti la somiglianza pare evidente. Da qui però a dire che sono certamente parenti ne passa, anche se il ragazzo che oggi ha accettato l’invito a Domenica Live porterà le prove del test Dna. Javier Sanchez è originario di Valencia e, da poco tempo, ha deciso di avvalersi dell'articolo 39 della Costituzione spagnola, che tutela e garantisce la ricerca della paternità per tutti. Al momento Julio, che vive a Miami, non ha né confermato né smentito e il caso è divenuto sempre più mondiale attorno ad un cantante che delle sue “scappatelle” ne potrebbero scrivere libri interi. A 73 anni, Julio Iglesias è uno degli artisti di maggior successo della storia della musica, non solo spagnola: i successi vanno da “Manuela”, “Se mi lasci non vale”, “Hey”, “Amor, amor, amor”, “Abrazame”, “Pensami”, “Moralito”, “Momenti”, “Sono un pirata, non sono un signore” e tantissimi altri ancora.

TUTTI I FIGLI DI JULIO

Ma dunque Javier è il nono figlio di Julio Iglesias? Lui dice di sì, il suo legale porterà in diretta il test del Dna già fatto lo scorso luglio e si cercherà di capire se l’ennesima “battaglia” sui figli dei vip riuscirà ad attecchire il pubblico che segue Barbara D’Urso ormai da tempo. Oltre al presunto figlio Javier, il grande Julio nutre una seguitissima prole che potrebbe quasi costituire una squadra di calcio: dal matrimonio con la giornalista e conduttrice filippina Maria Isabel Preysler-Arrastìa nascono tre figli: Chabeli (1971), Julio jr (1973), oggi cantante ed Enrique (1975), oggi una star internazionale. Poi però nel 1979 arriva il divorzio da Maria Isabel e arriva la svolta: si trasferisce a Miami dove in poco tempo conosce la modella olandese Miiranda Rijnsburger, di ben 22 anni più giovane. Da lei nascono altri cinque figli: Miguel Alejandro (1997), Rodrigo (1999), le gemelline Cristina e Victoria (2001) e Guillermo (2007). Nel 2010 si sposano e ora sono ancora insieme, ma per questo nuovo presunto figlio segreto una scappatella con un’altra donna in questi ci sarebbe stata, e forse neanche una sola…

