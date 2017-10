L'ISOLA DI PIETRO/ Anticipazioni del 22 ottobre 2017: Caterina scoprirà la verità sulle sue origini?

L'Isola di Pietro, anticipazioni del 22 ottobre 2017, in prima Tv su Canale 5. Alessandro decide di scoprire chi ha violentato Elena, mentre Pietro aiuta Riccardo per un problema cardiaco

L'Isola di Pietro, in prima Tv assoluta su Canale 5

L'ISOLA DI PIETRO, ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI

Nella prima serata di oggi, domenica 22 ottobre 2017, Canale 5 trasmetterà un nuovo episodio de L'Isola di Pietro, in prima Tv assoluta. Sarà il quinto, ma prima di scoprire le anticipazioni, rivediamo dove ci siamo fermati la scorsa settimana: il corpo di Diana viene ritrovato nelle vicinanze della scogliera ed è chiaro per la Polizia che qualcuno l'abbia spinta. I sospetti si dirigono subito verso l'uomo che l'ha seguita fin dalla festa alla Tonnara, Tomas, di cui la donna aveva parlato a Riccardo prima del delitto. Tomas organizzava infatti gli incontri di Diana con alcuni clienti di sua conoscenza e la donna aveva un forte terrore che potesse farle del male. La Polizia sottopone il sospettato ad un lungo interrogatorio e riesce a fargli ammettere il suo ruolo nella prostituzione, ma giura di essere innocente. Rivela invece di averla seguita solo per essere sicuro che non parlasse con nessuno e fra i clienti fa anche il nome del gestore dell'hotel che serviva come base, Federico Torti. Quest'ultimo cerca invano di fuggire e di investire Alessandro, ma viene alla fine catturato. Rivela quindi di aver ricattato Diana e di averla costretta a dargli una percentuale degli incassi, ma nega di conoscere i nomi dei suoi clienti. Torti riconosce però Caterina perché ricorda di averla vista in compagnia della vittima una sera. Elena decide quindi di sottoporre la ragazza ad un interrogatorio per spingerla a dire tutta al verità, ma Caterina cerca di giustificarsi con altre menzogne. Svela infatti di aver cercato di prostituirsi a sua volta, ma Elena è sicura che stia cercando invece di coprire qualcuno. La ragazza infine cede e svela di aver scoperto tempo prima che il padre aveva una relazione extra coniugale e di averlo seguito fino allo stesso hotel in cui Diana si prostituiva. Dopo aver realizzato che la vittima era l'amante del padre, aveva cercato di convincerla ad interrompere la loro relazione e le aveva rubato il telefono per impedire che le prove contro il genitore venissero trovate. Tutto questo porta alla confessione di Enrico, che ammette di aver ucciso Diana dopo una tremenda lite sul suo segreto. Una volta a casa, Caterina trova Fabrizio ad aspettarla: il ragazzo vuole continuare a rimerle vicino perché ha scoperto della gravidanza, anche se ora ha un'altra relazione. Elena invece riesce a riavvicinarsi ad Alessandro, ma vengono scoperti da Annalisa. Dato il loro nuovo incontro amoroso, Elena decide alla fine di rivelare all'ex fidanzato il vero motivo per cui ha dovuto lasciare Carloforte e gli abusi sessuali subiti durante l'adolescenza. Evita però di parlargli di Samuele e del suo ruolo in quell'evento.

ANTICIPAZIONI DEL 22 OTTOBRE 2017, EPISODIO 5

Anche se Enrico ha confessato di aver ucciso Diana, la Polizia deve ancora scoprire tutta la verità su quanto avvenuto la notte della festa e chi abbia appiccato l'incendio alla Tonnara. Elena ignora tra l'altro che Samuele è pronto a mettere in atto un piano ben preciso, anche se sospetta che sia il responsabile dell'esplosione. Nel frattempo, Pietro trova il modo di stare vicino a Riccardo, che a causa di un disturbo al cuore deve sottoporsi ad un intervento d'urgenza. Caterina invece inizia a nutrire dei sospetti su chi siano i veri genitori, dato che alcune parole di Elena non fanno che ritornarle in mente. Alessandro invece decide di indagare su quanto avvenuto ad Elena molti anni prima, per scoprire chi abbia abusato di lei e la vera identità del padre di Caterina.

