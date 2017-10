LA BANDA DI JESSE JAMES/ Su Rete 4 il film con Robert Duvall (oggi, 22 ottobre 2017)

La banda di Jesse James, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 22 ottobre 2017. Nel cast: Robert Duvall e Cliff Robertson, alla regia Philip Kaufman. Il dettaglio della trama.

22 ottobre 2017 Cinzia Costa

Il film western nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST ROBERT DUVALL

La banda di Jesse James va in onda su Rete 4 oggi, domenica 22 ottobre 2017, alle ore 16.50. Una pellicola dei primi anni '70, esattamente del 1972, diretta da Philip Kaufman, vincitore tra l'altro di 4 Oscar per il film 'Uomini veri' del 1983 e di altre pellicole di successo come 'Sol Levante' nel quale ha diretto uno splendido Sean Connery al top della sua carriera. In La banda di Jesse James Kaufman dirige un cast di alto livello dove brillano Robert Duvall nello stesso anno de 'Il padrino' e attori di calibro come lo specialista in western John Pearce e Cliff Robertson, stabilmente nel cast della saga 'Spider Man'. Jesse James e la sua banda sono un cult letterario e storico di un'America di frontiera, un film come 'La banda di Jesse James' si annovera nei classici del western tipico dei banditi e degli sceriffi. Nonostante sia stata romanzata in tutti i modi, ricordiamo il recente western-movie di classe 'L'assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford' con protagonista Brad Pitt, introversa pellicola psicologica oltre che nel pieno dell'azione in stile fuorilegge di frontiera, eppure la regia di Kaufman non ha tralasciato già nella sue direzione del 1972 gli aspetti psicologici del personaggio legato alle vicende nel pieno della guerra di Secessione americana. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

LA BANDA DI JESSE JAMES, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

Siamo nel sud e l'odio per gli 'yankee' è forte, anche nella banda appena costituita di Jesse James, precedentemente al soldo del bandito fuorilegge Coly Younger. James non è un bandito tradizionale ma è un vero 'anti eroe' del sud, impegnato nel suo combattimento privato contro i nordisti, rimanendo fuori dalla legge ma protetto ed amato in tutti gli stati del sud. Tra paludi e bayou, foreste afose e nascondigli di fortuna, la banda di James si muove circospetta alla volta di Northfield, nel Minnesota, per rapinare una banca nella quale si sa siano presenti migliaia di dollari. Assieme al fratello ed altri membri, il viaggio verso Northfield sarà ricco d'avventura, anche se l'amico Coly, saputo del colpo in programma, parte alla ricerca di James per cercare di convincerlo a desistere dall'impresa, senza successo. Sulle tracce della gang di James anche Alan Pickford, pistolero e detective assoldato dall'Agenzia investigativa Pinkerton. Alla fine l'amico Coly si schiererà con Jesse James, insieme raggiungeranno Northfield ma il colpo, nonostante il successo, finirà in un bagno di sangue nel quale la banda 'James' sarà estinta. Morirà anche il fratello nell'epilogo tutto Colt e fucili Smith & Wesson. Gli unici superstiti saranno proprio i due amici, Jesse James e Colu Younger anche se quest'ultimo finirà in carcere nel quale morirà nel 1916.

