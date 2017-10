LASSIE/ Su Rai Movie il film con Jonathan Mason e Samantha Morton (oggi, 22 ottobre 2017)

Lassie, il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 22 ottobre 2017. Nel cast: Jonathan Mason, Samantha Morton e Peter O'Toole, alla regia Charles Sturridge. Il dettaglio della trama.

22 ottobre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai Movie

NEL CAST JOHNATHAN MASON

Il film Lassie va in onda su Rai Movie oggi, domenica 22 ottobre 2017, alle ore 21.10. Nell'immensa produzione rivolta al pastore scozzese più famoso del mondo, Lassie è una delle pellicole più recenti - del 2005 - dedicata al beniamino di grandi e piccini. Questa co-produzione americana, irlandese, francese e britannica, prodotta principalmente dall'italiana Francesca Barra, alla regia vede la direzione di Charles Sturridge, autore di diversi movie dedicati al pubblico adolescenziale come 'I viaggi di Gulliver' del 1996 e 'FairyTale: A True Story' del 1997. Lassie è l'ultimo film ufficiale della filmografia di Sturridge e nel cast presenta il giovane Jonathan Mason nel ruolo di Joe Carraclough, Samantha Morton (interprete del recente film sequel del maghetto Harry Potter 'Animali fantastici e dove trovarli') nel ruolo di Sarah Carraclough e l'intramontabile Peter O'Toole nel ruolo del Duca tra i protagonisti diretti del film. Lassie è una classica commedia drammatica per famiglie e la trama è sempre al centro delle attenzioni per l'eroico collie senza timore di nulla, paladino dei bambini e riparatore di torti e ingiustizie. E' questo il remake dello storico 'Torna a casa, Lassie!' interpretato dall'allora giovanissima Liz Taylor, fedele trasposizione su grande schermo del romanzo 'Lassie come home' scritto da Eric Knight. Ma scopriamo insieme la trama del film nel dettaglio.

LASSIE, LA TRAMA DEL FILM

Ambientato nello Yorkshire del periodo della Grande Depressione, le vicende del cane ruotano attorno alle disavventure famigliari dei Carraclough. Sam Carraclough (qui interpretato da John Lynch, attore protagonista in una vasta filmografia soprattutto dedicata alla sua Irlanda, non solo intesa come il natio Ulster), dopo avere perso il lavoro si ritrova nelle condizioni di dover obbligatoriamente vendere il suo magnifico collie al Duca di Rudling, Peter O'Toole. Il figlio Joe a Lessie è affezionatissimo, amore corrisposto dal cane che ripetuteamente fugge dalle tenuta del Duca per tornare dal padroncino. Il Duca non demorde e porta Lassie nelle sue tenute del nord, in Scozia, centinaia di chilometri lontano dal britannico Yorkshire. Ma la nipote Priscilla (nell'originale movie hollywoodiano fu il ruolo interpretato da Liz Taylor) è indignata con lo zio: capisce che Lassie è triste, che rivuole il suo padroncino adorato, che morirà d'inedia se lo zio non acconsentirà a mutare il destino del cane. Priscilla è indignata soprattutto dal crudele domestico Hynes, il quale maltratta Lassie senza nessun amore zoofilo nel curare un cane amatissimo nella sua famiglia originaria. Priscilla è sensibile, molto più di zio e domestico e organizza la fuga di Lassie il quale inizierà un lungo viaggio attraverso la Scozia prima, l'Inghilterra in seguito, alla ricerca del suo padroncino e delle sue terre natali, lo Yorkshire. Ferito e distrutto, affamato e assetato, Lassie non demorde e chilometro dopo chilometro avvicina sempre di più la sua meta sino ad un epilogo che lasciamo alla curiosità dei telespettatori.

© Riproduzione Riservata.