Laura Freddi/ Incinta della sua bambina: si chiamerà Ludovica o Ginevra? “Per ora fagiolina” (Domenica Live)

Laura Freddi, l'ex ragazza di Non è la Rai incinta e al settimo cielo: ospite di Barbara d'Urso racconterà il momento più bello e importante della sua vita.

22 ottobre 2017 - agg. 22 ottobre 2017, 16.31 Emanuela Longo

Laura Freddi a Domenica Live

In esclusiva, il pancione di Laura Freddi è stato il protagonista della nuova puntata di Domenica Live. Una clip ha come di consueto ripercorso la carriera artistica della Freddi, a partire dalla sua esperienza a Non è la Rai che ha riacceso i suoi ricordi. In un altro video, il papà ha ricordato Laura piccolissima, attraverso una serie di fotografie, dalla nascita alla passione per lo sport, passando per gli anni del campeggio, fino alla nascita della sua carriera. Le parole del padre, che si prepara ad essere nonno, ha commosso l'ospite di Barbara. E' arrivato quindi il momento della scoperta dell'attesa gravidanza: "Ho conosciuto il mio compagno che avevo già 40 anni, non è stato così semplice, ho lasciato che le cose andassero". Quindi ha ricordato il momento in cui è avvenuta la scoperta: "l'ho scoperto il giorno del mio compleanno", ha detto, "ho concepito questo bambino a 44 anni, poco prima del mio compleanno, ed ero incinta di una bambina". Ancora un video con protagonista la coppia di futuri genitori alle prese con il nome da dare alla piccola nascitura: Ludovica o Ginevra? "Io soffro da nove mesi e la chiamo Ginevra", ha detto la Freddi. Per ora però, in attesa che mamma e papà decidano il nome, si chiamerà “fagiolina”. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

LAURA FREDDI, GRAVIDANZA ATTESA E FELICE

Tra gli ospiti più attesi di Barbara d'Urso nella nuova puntata di Domenica Live, ci sarà spazio anche per la bella Laura Freddi, ex ragazza di Non è la Rai e concorrente della prima edizione del Grande Fratello Vip. La Freddi, all'età di 45 anni, diventerà finalmente mamma. Un dolce desiderio coltivato per anni dalla showgirl ed attrice e che tra pochi mesi diventerà finalmente realtà. Proprio nel corso della trasmissione domenicale di Canale 5 la vedremo felice e raggiante mentre si gode gli ultimi mesi di gravidanza e si prepara alle gioie indescrivibili della maternità. La bimba che ha in grembo è frutto dell'amore tra Laura e Leonardo D’Amico, suo compagno storico, al suo fianco da sei anni. Una relazione bellissima e che ora sarà coronata dalla ciliegina sulla torta che ancora mancava. Finalmente felice, dopo aver sognato per anni di poter essere chiamata "mamma", la Freddi negli ultimi tempi ha sfoggiato il suo pancione con orgoglio davanti ai flash dei paparazzi. L'ultima occasione è stata rappresentata dal Tennis & Friends di Roma nell'ambito della quale, come riporta VanityFair, c'è stato spazio anche per un tenero abbraccio da parte di Paolo Bonolis.

GIOIA CONDIVISA CON IL COMPAGNO LEONARDO D’AMICO

Con il mattatore e conduttore di Chi ha incastrato Peter Pan, Laura Freddi aveva avuto una lunga relazione sentimentale. Poi entrambi avevano preso strane diverse. Il loro ultimo incontro è stato però all'insegna dell'affetto e della felicità reciproca. Laura, soprattutto, è letteralmente al settimo cielo come lo dimostrano i suoi sorrisi ed i suoi occhi raggianti. Solo dopo poco aver appreso di essere incinta del primo bebè, la Freddi non era riuscita a trattenere la felicità, al punto da esultare sui social: "È il momento più importante della mia vita". Una gioia incontenibile resa ancora più grande dal fatto che, a starle al fianco in questa grandiosa esperienza di vita, sarà Leonardo D’Amico, colui che la stessa showgirl, in una conversazione con gli ex compagni di avventura del GF Vip aveva definito "il compagno giusto". Ancora pochi mesi, dunque, e finalmente la coppia potrà abbracciare la loro piccolina. "Il mio sogno sta per realizzarsi… è e sarà la mia bimba. La mia pancetta inizia a farsi vedere e ora tocco il sole con un dito", aveva aggiunto qualche tempo fa Laura, senza però specificare quale sarà il nome della prima figlia attesissima.

© Riproduzione Riservata.