Le Iene Show/ Anticipazioni puntata 21 ottobre: l'hater di Vittorio Sgarbi e il caso Weinstein

22 ottobre 2017 Silvana Palazzo

Tornano Le Iene Show: oggi, domenica 22 ottobre, va in prima serata su Italia 1 il nuovo appuntamento con il programma condotto da Nicola Savino, Nadia Toffa, Giulio Golia e Matteo Viviani. Stasera verrà nuovamente affrontata la questione di haters e social network: dopo Emma Marrone sarà Vittorio Sgarbi a confrontarsi con un utente che gli ha riservato commenti poco lusinghieri. La Iena Mary Sarnataro, che ha curato il servizio, ha organizzato un incontro tra il critico d'arte e l'hater che, in diverse occasioni, ha pubblicato sui social network commenti offensivi nei suoi confronti. Sui social le polemiche e gli insulti sono ormai all'ordine di giorno: "hater" è un termine inglese, che significa "odioso", usato per indicare coloro che detestano personaggi particolarmente famosi e passano il tempo a denigrarle. Questo fenomeno è relativamente recente, almeno nella forma che conosciamo oggi. Secondo gli esperti si tratta di individui che vogliono mettersi in mostra sperando di influenzare le opinioni altrui approfittando del web, che permette loro di sfogare i loro sentimenti attraverso parole particolarmente aggressive.

LE IENE SHOW, ANTICIPAZIONI DI OGGI: SCANDALO WEINSTEIN

Lo scandalo che ha travolto Hollywood sarà ampiamente approfondito da Le Iene Show nella puntata di oggi, domenica 22 ottobre. Stasera infatti andranno in onda due servizi sul caso che vede protagonista Harvey Weinstein, il produttore cinematografico accusato di molestie e violenze sessuali. Da giorni non si parla d'altro: sono tante le dichiarazioni delle dive del cinema internazionale che, in base a quanto hanno raccontato, avrebbero subito molestie sessuali da parte di Weinstein. In Italia, ad esempio, la denuncia è partita da Asia Argento, che tra l'altro ha scatenato un acceso dibattito. A ricostruire la vicenda è stata Nadia Toffa, che ha raggiunto il giornalista Vittorio Feltri, il quale nei giorni scorsi si era espresso sulla questione. Sull'onda di quanto accaduto negli Stati Uniti con il caso Weinstein, Dino Giarrusso proverà a scoprire com'è la situazione nel cinema italiano, interpellando diverse attrici.

