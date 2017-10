Luca Onestini vs Soleil Sorgè / "E' un parassita… che schifo!", le parole shock (Grande Fratello Vip 2)

Luca contro Soleil Sorge, parole shock contro l'ex fidanzata: ecco cosa è successo nella casa del Grande Fratello Vip 2 nel corso delle ultime ore, le news su Onestini.

22 ottobre 2017 Valentina Gambino

Luca e Soleil, GF Vip 2

La storia d'amore tra Luca Onestini e Soleil Sorgè è finita nel peggiore dei modi. Lei ha avuto il "coraggio" di chiudere la loro relazione, senza nemmeno un faccia a faccia. Nella Casa del Grande Fratello Vip invece, è arrivata una missiva che parlava al suo posto. L'ex tronista, dopo essersi chiarito con il resto dei suoi compagni, ha messo da parte questo delicato capitolo della sua vita. Nonostante la volontà di cambiare pagina e ricominciare, Luca ogni tanto parla ancora della sua ex fidanzata. Ciò che dice però, non è esattamente positivo. “Mi ha deluso troppo. Adesso però sento di essermi liberato di un parassita, grosso. Diciamo che è stato tutto così brutto, esagerato, schifoso, orrendo”. Queste le pesantissime parole che Onestini avrebbe dedicato alla sua ex fidanzata. Ma non finisce qui. Pare anche che parlando con Veronica in sauna, il modello avrebbe parlato anche della famiglia della sua ex giudicandola non ottimale. Poi, ha affermato che Soleil si farebbe mantenere. Arriverà la replica dell'ex corteggiatrice?

Luca attacca Soleil: "Che schifo!"

Soleil, dopo le numerose critiche, ha avuto modo di dire la sua riguardo il rapporto con il suo ex fidanzato. Ecco perché, su Instagram si è lasciata andare a più di un chiarimento. "Non ho mai detto di essere disperata... disperarsi per una decisione presa? Non lo consiglio a nessuno. Nella vita bisogna guardare avanti, sempre avanti, SOLO avanti. Sono gli altri che senza sapere ne esserne parte tentano di creare questi teatrini... posso solo divertirmi a guardarli giocare con la loro stessa dignità", ha affermato. Successivamente la Sorge ha specificato ancora una volta che non intende chiedere scusa: " Non avete proprio compreso la situazione. Mi rattrista vedere con quanta facilità viene smosso il vostro giudizio... Non mi vergogno di nulla. L’unica cosa che dovrebbe suscitare vergogna sono i vostri giudizi e conclusioni in base a fatti riportati in maniera distorta forse, ma non è un mio problema... Ho già spiegato come stanno le cose, Più volte. Mi spiace non continuare a sfamarvi di gossip. Ma non è di mio interesse. Né il gossip stesso ne rispondere alle persone che continuano ad esercitarlo". Lunedì sera, durante la diretta del GF Vip si riaprirà questo doloroso capitolo?

