Masterchef Italia 6 / Su TV8 le repliche dell'ultima stagione: anticipazioni puntata 22 ottobre

Masterchef Italia 6, anticipazioni e informazioni sul nuovo appuntamento in replica che andrà in onda questa sera, domenica 22 ottobre su Tv8, ecco le prove da affrontare.

22 ottobre 2017 Stella Dibenedetto

Masterchef Italia 6

Su Tv8, continuano le repliche dell’ultima stagione di Masterchef Italia. Oggi, domenica 22 ottobre, andrà in onda la nona puntata di Masterchef Italia 6, trasmessa per la prima volta lo scorso 16 febbraio. A giudicare i concorrenti ancora in gara ci sono i quattro giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Carlo Cracco. Il 17esimo episodio si apre con la Mystery Box il cui tema è la cucina dietetica. I concorrenti devono cucinare con ingredienti a piacere un piatto di circa 800 Kcal. Si passa poi all’Invention Test in cui i concorrenti si mettono alla prova preparando piatti della cucina americana. Tre le proposte a disposizione degli aspiranti masterchef ovvero Gumbo, Chili con carne, Tortini di granchio. Al termine delle due manche, uno tra Cristina, Gabriele, Gloria, Loredana, Margherita, Michele G., Michele P., Valerio sarà eliminato. Chi sarà costretto a togliersi il grembiule rinunciando al suo sogno? I giudici di Masterchef Italia, a questo punto della gara, non perdonano nessun errore. Anche la più piccola incertezza più essere può essere fatale per il proseguo della gara. Per convincere i giudici, dunque, è necessario dimostrare non solo di avere talento ma anche un pizzico di fantasia e intraprendenza. Chi sarà il destinato all’eliminazione?

Masterchef 6, le anticipazioni del nuovo appuntamento

Nel corso del 18esimo episodio, secondo step della nona puntata di Masterchef Italia 6, i concorrenti ancora in gara saranno alle prese con la prova in esterna. Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Carlo Cracco e i concorrenti si ritrovano nel Castello di Guarene. Ospite della puntata è il gran consiglio della confraternita del gran bollito di Guarene. I concorrenti sono divisi in due squadre che preparano. Il piatto preparato da entrambe le squadre è il gran bollito misto alla piemontese (entrambe le squadre). Solo una, però, vincerà la gara? Chi avrà preparato il piatto migliore sia dal punto di vista estetico che del gusto? La seconda prova del 18esimo episodio è Pressure Test che consiste in due prove: la prima prova consiste nel preparare un vitello tonnato con un pezzo di bollito avanzato mentre nella seconda bisogna preparare un'insalata con protagonista il bollito. Nel duello finale, infine, i due duellanti devono preparare dei panzerotti con ripieni ispirati a quattro pizze scelte dai giudici: vegetariana (Barbieri), scarola, uvetta, pinoli e provola (Cracco), ananas, bacon e mozzarella, (Bastianich), margherita (Cannavacciuolo). Chi sarà, dunque, l’eliminato al termine dell’episodio?

