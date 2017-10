NCIS 14/ Anticipazioni del 22 ottobre 2017: chi cerca di uccidere Torres?

NCIS - Unità anticrimine 14, anticipazioni del 22 ottobre 2017, in prima Tv assoluta su Rai 2. Torres rientra nel mirino di un killer quando un vecchio caso riemerge grazie ad un omicidio

NCIS - Unità Anticrimine 14, in prima Tv su Rai 2

NCIS - UNITA' ANTICRIMINE 14, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, domenica 22 ottobre 2017, Rai 2 trasmetterà un nuovo episodio di NCIS - Unità anticrimine 14, in prima Tv assoluta. Sarà il 21°, dal titolo "Un conto aperto". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: il Vice Ammiraglio Clifford Chase (Bruce Boxleitner) sta usando il proprio computer quando scopre di essere stato attaccato da un hacker. Il virus Elliot diffonderà infatti tutti i suoi dati personali contenuti nel dispositivo se non pagherà il riscatto di 500 dollari, ma l'ufficiale decide di non cedere. Chiede infatti a McGee (Sean Murray) di rintracciare l'hacker e rifiuta di pagare il denaro richiesto dal criminale, appellandosi all'amicizia storica con il padre dell'agente dell'NCIS. Visto che McGee si rifiuta, il Vice Ammiraglio decide di inviargli un'email contenente il virus ramsoware, che nel giro di pochi istanti si diffonde dal suo cellulare a tutti i sistemi della base. Solo a quel punto l'ufficiale rivela che all'interno del pc ci sono delle fotografie della moglie defunta, che non intende perdere in alcun modo. Vance (Rocky Carroll) decide di appoggiare la richiesta di Chase e di cercare di localizzare l'hacker, appoggiandosi ad alcune conoscenze di Reeves (Duane Henry) nell'MI6. L'esperto rivela infine che il malware è stato creato in America e li indirizza verso un valido hacker. Nel frattempo, Quinn (Jennifer Esposito) risponde allarmata ad un messaggio della madre, scoprendo che voleva solo informarla del compleanno del padre. La donna si presenta poi alla base e mette in forte difficoltà la figlia di fronte a Torres. Intanto, Bishop (Emily Wickersham) e Reeves prendono contatti con Clint Asher (Philip Smithey), che si dimostra fin troppo nervoso e lascia intuire ai due agenti di sapere di più di quanto vuole far credere. L'informatico scompare tuttavia dal suo ufficio nel giro di pochi istanti e fa perdere le proprie tracce. Il giorno seguente, si scopre che Asher ha avuto accesso ad un magazzino vuoto, ma Bishop e McGee trovano il suo corpo all'interno del bagagliaio della sua auto. Il mezzo è stato inoltre affondato nel fiume ed il cadavere risulta congelato diversi gradi sotto lo zero. Ducky (David McCallum) non può quindi fare l'autopsia in tempi brevi, dato che scongelare il corpo vorrebbe dire disintegrare anche gli organi interni. Abby (Pauley Perrette) scopre invece che Asher è stato ucciso grazie all'azoto liquido, che conduce la squadra verso i centri benessere in cui viene praticata la crioterapia. Tempo dopo, la squadra scopre che Asher è in realtà il creatore del virus Elliot e che l'uomo con cui si è visto la notte precedente al delitto potrebbe essere un suo complice. I sospetti si concentrano quindi su David Yates, che ha acquistato diverse bombole di azoto liquido in modo illegale ed ha creato una sauna criogenica in un deposito segreto. Nella struttura vengono ritrovati però tre cadaveri congelati da tempo e che secondo le analisi di Ducky sono stati aggrediti quando erano ancora vivi. Le indagini permettono alla fine alla squadra di individuare Carlo Hackett (Michael Drayer), che ha diffuso il virus in diversi punti dello Stato ed ha cercato di effettuare degli esperimenti su pazienti vivi.

ANTICIPAZIONI PUNTATA 22 OTTOBRE 2017, EPISODIO 21 "UN CONTO APERTO"

Dopo aver abbandonato per qualche tempo il personaggio di Torres, il caso dell'episodio di stasera riporterà i riflettori sul giovane agente. Fino ad ora sappiamo ben poco del suo passato, fra cui il fatto che l'ex fidanzata sia morta a causa del cancro. In seguito alla morte di un Marine, la squadra di Gibbs inizierà ad indagare su una banda di motociclisti, che Torres conosce molto bene. Durante il suo periodo in Polizia, Torres è infatti riuscito ad entrare nella gang sotto copertura ed ha ancora dei contatti all'interno. Il caso prende una piega inaspettata quando lo stesso Torres viene preso di mira dai motociclisti, che cercano di ucciderlo. Gibbs inizia quindi a sospettare che il primo omicidio e l'aggressione a Torres abbiano proprio l'agente come comune denominatore.

