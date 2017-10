Nadia Bengala/ L'ex Miss Italia torna in tv: la sua battaglia contro la violenza sulle donne (Domenica Live)

22 ottobre 2017 Silvana Palazzo

Nadia Bengala (Oggi)

Nadia Bengala torna in tv: l'attrice è ospite di Domenica Live. Nel salotto di Barbara d'Urso c'è posto dunque anche per la modella che ha vinto Miss Italia nel 1988. Recentemente ha fatto parlare di sé per un servizio fotografico da urlo, dimostrando ancora una volta di non aver perso fascino e bellezza con il passare del tempo. A 24 anni di distanza dal successo a Miss Italia, Nadia Bengala è stata protagonista di scatti mozzafiato nei quali ha mostrato il suo fisico decisamente in forma. La 55enne, ex reginetta di bellezza, è stata immortalata all'Acquapark di Brescia. Considerando la grande battaglia che Barbara d'Urso conduce a difesa delle donne, non è da escludere che oggi Nadia Bengala parli a Canale 5 dell'intervista rilasciata qualche mese fa al settimanale Oggi, a cui ha rivelato le illusioni che le ha lasciato quel concorso di bellezza e le violenze subite dagli uomini. «Ho sempre scatenato una gelosia morbosa. Talvolta anche violenza. Solo io so le botte che ho preso. Mi difendevo, un po’ le davo, ma quelle che prendevo erano tante», ha raccontato tempo fa.

LA LOTTA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

In un momento nel quale si parla di molestie sessuali nel mondo del cinema e di spintarelle per fare carriera, Nadia Bengala può senza dubbio dire la sua, visto che ha raccontato di essersi convinta dopo la vittoria di Miss Italia che potesse fare tutto da sola, senza spinte. «Io ho avuto freni a non finire, altro che spintarelle. Prima di tutto dagli uomini. Dicevano di amarmi, ma erano solo capaci di prendere. Appena avevo un'occasione la facevano saltare», ha raccontato in un'intervista rilasciata a Oggi. L'ex Miss Italia, che per oltre dieci anni è stata fidanzata con Alessandro Stocchi, ha svelato di essere stata bloccata dagli uomini, sabotata dalla loro gelosia. Quello della violenza sulle donne è un tema che è particolarmente caro comunque a Nadia Bengala, che infatti nei giorni scorsi ha partecipato ad un evento, "La violenza invisibile", organizzato dall'associazione "Obiettivo No Violence" per sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo il problema, un dramma diffuso dei nostri giorni.

