Nicoletta Crisponi/ La "globetrotter" social alla conquista del mondo (La vita è un figata)

La travel blogger Nicoletta Crisponi sarà tra i protagonisti di La vita è una figata, il programma di Bebe Vio e dedicato alle storie dei personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo

Nicoletta Crisponi a La Vita è una Figata (Instagram)

Nicoletta Crisponi sarà una delle protagoniste della nuova puntata di La vita è una figata, il talk show condotto da Bebe Vio su Rai 1 (domenica, ore 17.45) che porta in luce le storie più curiose o emozionanti dei personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo. Nel prossimo appuntamento domenicale, nel parterre di ospiti che animeranno il programma della giovane campionessa paralimpica ci sarà anche in collegamento in videochat una vera e propria “globetrotter”: infatti, la Crisponi è partita tempo fa per un giro del mondo in 365 giorni per quello che è un vero e proprio esperimento a metà tra il viaggiare social e l’esplorazione mista a un pizzico di sana follia. E, appunto in diretta, la 31enne originaria di Cavalese (Trento) porterà la sua esperienza e racconterà di come è stato possibile dare vita a questa impresa da novella Phileas Fogg.

NICOLETTA CRISPONI, COME NASCE "IL FILO DI NICKY"

Ma in cosa consiste l’avventura in cui si è lanciata Nicoletta Crisponi e della quale parlerà durante il nuovo appuntamento di La vita è una figata? Attraverso un seguitissimo blog. la sua pagina Facebook e anche il profilo Instagram (@nicolettacrisponi), questa intraprendente 31enne ha deciso tempo fa di provare se, come spiega la teoria dei “sei gradi di separazione” ogni persona al mondo sia connessa con un’altra e se, a maggior ragione oggi grazie ai social network, il numero di gradi sia davvero di sole tre persone e mezza. Da questa intuizione è nato un viaggio che ha già portato Nicoletta a visitare diversi Paesi del sud-asiatico, il Giappone, l’Australia, gli Stati Uniti e ora anche il Sudamerica, visitando ogni luogo “grazie all’aiuto degli amici degli amici”. L’obiettivo della travel blogger è di riuscire a tornare da questo world tour per dicembre 2017, in tempo per poter trascorrere il Natale assieme ai suoi genitori. Ci riuscirà?

LA DEDICA A BEBE E IL CANALE YOUTUBE

E proprio in vista del video-collegamento che questa domenica Nicoletta Crisponi avrà con Bebe Vio, la “globetrotter” trentina ha voluto condividere con i suoi con i fan della sua official page su Facebook due post, nei quali annuncia di fatto la sua partecipazione a La vita è una figata. In particolare, nell’ultimo video postato la Crisponi ha dedicato questo messaggio alla schermitrice paralimpica veneziana “Cioè, ma come si può non amarla? Ecco, tra tutte queste meravigliose persone domenica ci sarò anch’io”, mostrando anche l’oramai noto trailer del programma, nel quale la stessa Vio incontra i diversi personaggi che saranno protagonisti del ciclo di puntate ideato da Simona Ercolani. La sua storia, d’altronde, come spiega anche in una delle prime clip postate sul proprio canale YouTube, merita di essere raccontata dato che la sfida che c’è dietro Il Filo di Nicky è quello di regalarsi “il viaggio della vita” sfruttando le proprie connessioni social: infatti, un ruolo fondamentale ce l’avranno i suoi amici che la aiuteranno a trovare dove mangiare e dormire ogni notte e presentandole nuovi amici per raggiungere ogni nuova tappa.

