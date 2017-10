Oroscopo di oggi di Paolo Fox a LatteMiele le previsioni del 22 ottobre 2017

22 ottobre 2017 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 22 OTTOBRE 2017

GEMELLI E BILANCIA

Ora andiamo a vedere segno per segno nel dettaglio l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele durante la consueta rubrica Latte e Stelle. I Gemelli devono cercare di risolvere i problemi che si trascinano dall'inizio della settimana, dal punto di vista sentimentale dove si hanno avute delle difficoltà: le coppie più forti ne sono uscite parecchio vittoriose. C'è l'obbligo di ascoltare di più, attenti a non lasciare che gli altri giochino con le stesse carte. Se la Bilancia vive una relazione da tempo potrebbe essere attratta dalla trasgressione, con Venere nel segno c'è la possibilità di vivere un grande amore ma bisogna aspettare siano gli altri a farsi avanti. La domenica ritempra, e ci sarà la possibilità di recuperare un rapporto che magari da tempo era stato messo in difficoltà dalle varie situazioni che la vita mette di fronte. Bisogna però essere ottimisti e sempre pronti ad affrontare tutto a testa alta.

CHI SALE E CHI SCENDE

Andiamo a vedere chi sale e chi scende nell'oroscopo di Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele. Il noto astrologo anche per oggi, domenica 22 ottobre 2017, ha fatto il punto sugli astri nella sua rubrica Latte e Stelle. Sicuramente è un momento di grande forza per quanto riguarda lo Scorpione che è energico per la presenza di tanti pianeti nel suo segno. Anche per il Sagittario è un momento di crescita e ci si propone in maniera positiva anche grazie alla presenza della Luna che renderà la giornata sicuramente meno pesante. Durante la settimana molti impegni hanno rallentato tutto creando delle difficoltà. Molte perplessità per la Vergine che non riesce ad essere ottimista e soffre un po' alcuni tipi di comportamento da parte degli altri. A volte si è un po' troppo attivi e bisognerebbe trovare anche la forza di stare fermi e riposarsi. La Bilancia potrebbe cacciarsi nei guai perché vive una relazione da molto tempo e sta cercando un po' di trasgressione. Questo rischia di compromettere qualcosa di davvero importante.

SEGNI IN DIFFICOLTÀ

Alcuni segni zodiacali possono essere considerati in difficoltà, andiamo a vedere da vicino quello che ha raccontato per l'oroscopo di oggi, domenica 22 ottobre 2017, Paolo Fox sull'emittente radiofonica LatteMiele. Il Capricorno vive un momento di tensione e vive dei conflitti importanti in questo momento. Il consiglio del noto astrologo è quello di fermarsi un attimo a riflettere e cercare di evitare alcuni problemi perché c'è stato anche un disagio. La Bilancia rischia di incappare in alcune difficoltà perché non si accontenta di tutti i momenti positivi vissuti giorno dopo giorno. Chi vive una storia tranquilla infatti potrebbe provare ad essere un po' trasgressivo e magari va incontro al tradimento di una persona a cui tiene davvero molto e che non si vuole assolutamente perdere. Difficile il momento per la Vergine che nonostante l'essere positivo di Giove e Saturno è in discesa rispetto a quanto accaduto negli ultimi giorni.

