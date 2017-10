SILVIO SARDI/ Ex compagno di Lory Del Santo: scontro in studio da Barbara d'Urso? (Domenica Live)

Silvio Sardi, ex compagno di Lory Del Santo, in studio da Barbara d'Urso: i due si incontreranno, saranno scintille a Domenica Live? Le loro precedenti e reciproche accuse.

22 ottobre 2017 Emanuela Longo

Lory Del Santo ospite a Domenica Live

Le vicende sentimentali di Lory Del Santo sono spesso entrate nel salotto di Barbara d'Urso che questa volta ha fatto di più, invitando durante la nuova puntata di Domenica Live il suo ex, Silvio Sardi. Potrebbero esserci scintille, oggi, nel corso della trasmissione pomeridiana e festiva di Canale 5, poiché i due ex si incontreranno dopo molto tempo e dopo le accuse reciproche passate proprio nello studio della medesima trasmissione. Un incontro vero e proprio tra Silvio Sardi e Lory Del Santo finora non è ancora avvenuto, se non attraverso una serie di battute e repliche reciproche avvenute proprio nel corso dei programmi di Barbara d'Urso. Quali novità emergeranno oggi e soprattutto, quale sarà la loro reazione rispetto all'incontro? Silvio Sardi, ricordiamolo, è il padre di Devin, il figlio avuto proprio dalla Del Santo. Nonostante siano trascorsi molti anni dalla loro rottura per nulla indolore, i due hanno continuato a lanciarsi accuse reciproche e ciascuno di loro ha avanzato una versione differente su chi e come avrebbe portato via Devin trasferendo la sua dimora dall'America all'Italia. Un allontanamento doloroso, in seguito al quale Sardi ha potuto rivedere il piccolo solo quando ormai aveva 12 anni e dopo aver intentato una causa per l'affidamento.

LE PASSATE ACCUSE RECIPROCHE

Nei mesi scorsi Silvio Sardi era intervenuto nel corso della trasmissione Domenica Live dando la sua verità su quanto avvenuto molti anni prima in merito al rapporto con Lory Del Santo ed al figlio avuto insieme. Una versione del tutto diversa rispetto a quella della showgirl e regista di The Lady. Lui aveva ammesso di non aver contribuito economicamente al mantenimento del figlio, pur di non cedere ai ricatti della sua ex. Attraverso alcune prove fotografiche aveva però raccontato che era stata Lory a portare via il figlio. Differente la versione della donna, che ospite nella puntata seguente, aveva replicato a distanza asserendo: "È stato lui a rapire mio figlio Devin, non io. Sono tornata a casa e non c'era nessuno. Non sapevo chi chiamare, il suo telefono era muto e non sono riuscita a venire in contatto con nessuno". "Sapevo che era con il padre e quindi per questo ero anche confortata", aveva aggiunto, contestando come "due assegni di un totale di 3 milioni di lire" non sarebbero comunque bastati a mantenere un figlio fino a 18 anni. Oggi, cosa accadrà e cosa avranno da dirsi in diretta tv?

