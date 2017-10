SIMONA IZZO/ Malore in diretta da Barbara d'Urso, Marco Predolin le misura i battiti (Domenica Live)

Simona Izzo, malore in diretta tv durante la puntata di Domenica Live: Marco Predolin, prima dello scontro in studio, le misura il battito. Tutti contro l'attrice.

22 ottobre 2017 Emanuela Longo

Simona Izzo a Domenica Live

Simona Izzo si è sentita nuovamente male in diretta tv. Questa volta, l'attrice, doppiatrice e regista, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha avuto un lieve malore subito dopo l'esordio della nuova puntata di Domenica Live che la vede protagonista. La Izzo ha subito fatto sapere di sentirsi male, dopo che la padrona di casa Barbara d'Urso aveva appena avviato il talk con i protagonisti del Grande Fratello Vip appena usciti, tra cui Gianluca Impastato e Marco Predolin, entrambi usciti per via di una bestemmia. "Non mi sento poco bene", ha detto, "Questa volta davvero". E Marco Predolin ha provveduto a misurarle il polso, appurando effettivamente una accelerazione dei battiti: "Questa volta ce li ha davvero accelerati", ha detto l'ex conduttore. Lei ha smorzato la tensione dicendo di essere molto emozionata per via della presenza di Gianluca Impastato, che la stessa Simona definisce un figlio, al parti degli altri concorrenti del reality.

TUTTI CONTRO L’ATTRICE

La reazione di Simona Izzo dopo la sua uscita dalla casa di Cinecittà era stata definita da Marco Predolin "un po' falsetta". Non è un caso se l'ex conduttore ha mimato un falso svenimento in diretta durante la prima serata del lunedì di Canale 5. Un gesto, questo, che non piaciuto affatto alla regista ed attrice. Ritrovatisi anche la scorsa settimana al cospetto di Barbara d'Urso, lo scontro era proseguito e Predolin ancora una volta aveva ironizzato sull'ansia del momento della Izzo, tanto da asserire di essere il suo medico personale. Misurandole il battito anche in quell'occasione aveva ironizzato: "Ha i battiti a 180... mila". Forse proprio lo scontro tra i due, ancora oggi protagonisti di Domenica Live, ha portato anche oggi Simona ad accusare un piccolo malore ma che fortunatamente non ha reso necessaria l'uscita dell'ex gieffina dal programma. Simona però si è ripresa subito dopo per poi essere pronta al tutti contro uno, con la replica punto per punto dell'attrice, che però continua ad apparire un po' falsa.

