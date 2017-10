SOLEIL SORGE/ Lettera a Barbara d'Urso: cosa avrà da dire a Federica Benincà? (Domenica Live)

Soleil Sorge scrive una lettera a Barbara d'Urso in cui attacca anche Federica Benincà, ospite in studio a Barbara d'Urso. Cosa avrà da dire all'ex di Marco Cartasegna?

22 ottobre 2017 Emanuela Longo

Soleil Sorge e Marco Cartasegna

Soleil Sorge, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è ufficialmente single. Dallo scorso lunedì, infatti, dopo aver fatto recapitare una lettera a Luca Onestini tramite il Grande Fratello Vip, la storia d'amore tra i due si è ufficialmente conclusa. Da quel momento, tuttavia, la bella Sorge ha deciso di chiudersi nel silenzio più totale, limitandosi a condividere un'iniziativa contro il cyberbullismo avanzata da Marco Cartasegna, con il quale si suppone abbia in corso una frequentazione che va ben oltre l'amicizia proclamata fino ad oggi. E così, dopo aver parlato unicamente con Barbara d'Urso, Soleil ha deciso di scrivere una seconda lettera indirizzata proprio alla conduttrice di Canale 5 la quale ha già annunciato che leggerà nel corso della puntata di Domenica Live. Nella lettera, quasi certamente non mancheranno nuove accuse al suo ex, ma anche alle persone che sono finora intervenute per commentare la vicenda, tra cui Federica Benincà, ex migliore amica di Soleil. Barbara d'Urso ha infatti annunciato che l'ex corteggiatrice avrà qualcosa da ridire proprio sulla Benincà e siamo certi che non sarà nulla di piacevole. Federica, ricordiamolo, è l'ex fidanzata di Marco Cartasegna, il ragazzo, eterno rivale di Luca e che a quanto pare oggi possiamo ritenere il presunto nuovo fidanzato di Soleil.

MARCO CARTASEGNA CONTRO LA SUA EX

Ancora una volta, proprio alla vigilia della nuova puntata di Grande Fratello Vip del lunedì sera, si torna a parlare della vicenda sentimentale con protagonista Luca Onestini e la sua ex fidanzata, Soleil Sorge. Lei si è definita offesa ed umiliata dall'atteggiamento del giovane, con il quale da pochi mesi aveva intrapreso una relazione, dopo essersi scelti a vicenda nel corso della trasmissione Uomini e Donne. Dopo lo choc iniziale, però, Luca sembra essersi messo l'anima in pace e voltato pagina, ma Soleil continua invece a cavalcare l'onda. Ai social preferisce carta e penna. E così, per la seconda volta, si è cimentata in una nuova missiva indirizzata però a Barbara d'Urso e che farà chiarezza sulla sua posizione e sui suoi silenzi. Probabilmente chiarirà anche la relazione con Marco Cartasegna, dopo la paparazzata del settimanale Chi che li ha immortalati insieme, ribadendo un certo feeling tra i due. Ma al centro della lettera ci sarà soprattutto Federica, ex di Marco, che proprio a Pomeriggio 5 aveva raccontato le sue lacrime condivise con colei che riteneva essere la sua migliore amica. Quindi la Benincà aveva raccontato anche del modo in cui aveva saputo della frequentazione di Soleil con Marco. E proprio quest'ultimo è intervenuto duramente con un tweet dopo aver appreso la presenza della sua ex a Domenica Live. "Nella clessidra della mia vita questa ragazza non rappresenta nemmeno il più piccolo dei granelli di sabbia. Non sa niente né di me né della mia vita", dice Cartasegna. "Se le redazioni di questi programmi vogliono avere come ospite una mia ex, posso dare i contatti, ma non credo che butterebbero via la loro dignità per qualche soldo ed un po' di visibilità", aggiunge ancora. E dopo le parole di Federica che aveva espresso di aver perso la stima nei confronti di Marco ora è stato anche quest'ultimo a ricambiare le durissime parole: "Mi pento solo di aver dato fiducia a una persona che ora, per un po' di popolarità e qualche euro, continua a parlare dei miei fatti personali e ad inventare falsità sul mio conto, alcune gravissime".

